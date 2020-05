Flavio Cattaneo, marito di Sabrina Ferilli/ “Mi ha conquistata con la sua pazienza”

Pubblicità

Flavio Cattaneo è riuscito a far fare il grande passo a Sabrina Ferilli:

i due si sono sposati nove anni fa a Parigi con una cerimonia super

segreta. Tanto che la notizia della loro unione è arrivata solo nel

2014, a distanza di tre anni dal lieto evento. Il top manager di Rho,

classe 1963, ha sempre voluto proteggere la propria privacy e non gli si

può dare torto. Dopo tutto ha sposato una delle dive veraci più popolari

del piccolo e grande schermo italiano. In qualche modo le loro carriere

si sono anche incrociate, ma in modo particolare. Nel 2003 infatti

Cattaneo è stato nominato direttore generale della Rai e ha curato la

fusione con Rai Holding fino al 2005. Lo stesso anno in cui ha

conosciuto la Ferilli, sposata in seconde nozze. Anni prima infatti

Cattaneo si è unito in matrimonio con Cristina Goi, da cui ha avuto due

figli. “Quando si supera lo stato adolescenziale”, ha sottolineato

l’attrice a Il Corriere della Sera prima delle nozze, “la sfera

sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una

persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci

siamo dati stabilità a vicenda”. Tutto procede a gonfie vele quindi,

anche se all’inizio della loro storia, più di qualcuno ha sollevato dei

dubbi sul fatto che potesse durare. “Nell’età matura conosci meglio te

stesso e cosa stai cercando”, ha risposto la Ferilli, “quindi una storia

nasce su una sintonia più profonda“.

FLAVIO CATTANEO, MARITO DI SABRINA FERILLI: PRESTO ADOTTERANNO UN BIMBO?

Flavio Cattaneo è diventato ufficialmente il marito di Sabrina Ferilli

nove anni dopo il loro fatale incontro. Anche se all’inizio l’attrice si

è affrettata in diverse occasioni a smentire i rumors sulla relazione

fra lei e il top manager. La confessione alla fine è arrivata tramite le

pagine di Gente, dove la Ferilli ha rivelato perchè si sia innamorata di

Cattaneo: “Di lui mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere

forte, la sua incapacità a corteggiarmi. Non ci sono stati ne’ fiori ne’

regali fra noi due. La vera seduzione in un rapporto paritario, come il

nostro, e’ il rispetto delle promesse“. Oggi, sabato 2 maggio 2020,

Sabrina Ferilli sarà una delle ospiti del meglio di Un, due, tre…

Fiorella! che andrà in onda nella prima serata di Rai 1. Intanto i fan

si chiedono se l’attrice farà mai quel grande passo di cui ha parlato in

diverse interviste, ovvero adottare un figlio. Un progetto di vita che è

ritornato ad impegnare i suoi pensieri anche in seguito al matrimonio

con Cattaneo. Niente è escluso: la Ferilli potrebbe ancora sorprendere e

imboccare quella strada prima di quanto possiamo immaginare.



