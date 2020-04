Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Un amore lontano dai fari dello spettacolo

Pubblicità

Nove anni di matrimonio tra Sabrina Ferilli e suo marito Flavio Cattaneo: la coppia si è sposata nel 2011 in gran segreto, a Parigi, ed è riuscita a mantenere i paparazzi lontani dalla loro storia fino ad alcuni anni dopo. Il manager tra l’altro non potrebbe essere più distante dal mondo dello spettacolo, anche se nel 2003 ha iniziato per lavorare in Rai come Direttore Generale, riuscendo a risanare i conti dell’azienda. Un terreno fertile perchè nella sua vita entrasse a far parte la Ferilli, conosciuta sul set di Dalida appena due anni più tardi. Un periodo molto particolare per l’attrice, entrata ormai in crisi da tempo con il primo marito Andrea Perone e fresca di separazione. Anche Cattaneo in quel momento aveva un matrimonio finito alle spalle, quello con la moglie Cristina Goi, madre dei suoi due figli. “Flavio è una persona ferma, solida e forte. Siamo molto simili in questo“, ha detto l’attrice qualche tempo fa a Il Corriere della Sera, “ci siamo dati stabilità a vicenda“. Una delle pochissime dichiarazioni riguardo alla coppia, che continua a proteggere la propria privacy ad ogni costo. Cattaneo però è finito lo stesso al centro di un vortice di polemiche qualche tempo fa, per via dello stipendio milionario portato a casa dopo aver lasciato Telecom Italia e il ruolo di AD.

Pubblicità

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli: spuntato al momento giusto

Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli, è spuntato al momento giusto nella vita dell’attrice. L’attrice, di recente protagonista anche di una vicenda di stalking, non ha mai creduto alle storie giovanili, sicura che solo raramente riescano a sfidare il tempo. “Nell’età matura conosci meglio te stesso e cosa stai cercando, quindi una storia nasce su una sintonia più profonda”, ha detto tempo fa a Il Corriere della Sera, “sempre se si è tagliati per la vita a due, perchè non è detto“. Negli anni della convivenza fra Cattaneo e la Ferilli, quest’ultima aveva già ipotizzato di poter procedere di nuovo verso il matrimonio. Anche in seguito al fallimento della prima relazione nuziale con Andrea Perone. “Io sono pronta, sono già divorziata, lui ancora no“, ha aggiunto, “abbiamo due storie diverse. Non so quando otterrà il divorzio, non gliel’ho neppure chiesto. Quando arriverà, faremo il grande passo“. Come sappiamo poi i due sono diventati marito e moglie. Oggi, mercoledì 15 aprile 2020, Sabrina Ferilli sarà di nuovo una dei protagonisti di Tu si que vales, trasmesso in replica nella prima serata di Canale 5. Per quanto riguarda la vita privata, la Ferilli e Cattaneo invece non hanno ancora avuto figli. Anche se l’attrice non aveva nascosto questa possibilità e il desiderio di adottare un bambino. “Se fosse per me, prenderei 10-15 ragazzini a botta, li farei studiare, cercherei di trasmettere dei valori e delle certezze“, ha detto. Anche se l’attrice non si è mai sentita ossessionata da questa possibilità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA