Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Lei: “figli? non mi hanno mai interessata”

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli, la popolare attrice romana con cui è sposato da circa dieci anni. Un grandissimo amore quello che lega l’attrice romana, volto noto del piccolo schermo, al dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori. Dopo un matrimonio celebrato in gran segreto a Parigi nel 2011, la coppia è più innamorata e complice che mai anche se preferisce vivere il proprio amore lontano dai clamori del mondo dello spettacolo e del gossip. Nonostante ciò la coppia è stata spesso protagonista della cronaca rosa per via della scelta di non avere figli.

Una decisione che la stessa attrice ha difeso più volte durante delle interviste: “ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. Nonostante, insieme, abbiano scelto di non avere dei figli, l’amore tra Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo è sempre più forte come ha precisato l’attrice: “quando si supera lo stato adolescenziale la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”.

Chi è Flavio Cattaneo, marito di Sabrina Ferilli

Classe 1963, Flavio Cattaneo è nato a Rho. Dopo aver conseguito la laurea architettura al Politecnico di Milano, il noto imprenditore ha perfezionato gli studi seguendo un corso di specializzazione in finanza e direzione aziendale presso l’Università Bocconi di Milano. Poi ha iniziato la sua prestigiosissima carriera che l’ha portato a ricoprire delle importantissime cariche: nel 1999 è presidente e amministratore delegato dell’Ente Fiera Milano, nel 2003 direttore generale della Rai e nel 2005 c’è lui dietro la fusione con Rai Holding. Non solo, dal 2005 al 2014 ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato di Terna, mentre nel 2016 è amministratore delegato di Telecom Italia. Infine la carica di vice presidente esecutivo di Italo, un’impresa ferroviaria italiana privata che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA