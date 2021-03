Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “Solido e fermo, siamo simili in questo..”

Classe 1963, Flavio Cattaneo è nato a Rho ed è per molti “solo” il marito di Sabrina Ferilli. Lei tornerà in tv questa sera per Svegliati amore mio e quello che è certo è che da quando c’è il suo amato Flavio nella sua vita è cambiato molto, anche nella sua carriera, con ruoli più mirati e studiati. Ma chi è Flavio Cattaneo? Sicuramente il nome non è nuovo e non solo per via del legame ormai decennale con l’attrice ma anche perché è stato direttore generale della Rai, la stessa che sotto la sua guida è andata incontro alla fusione con Rai Holding. Flavio Cattaneo, dopo aver conseguito la laurea architettura al Politecnico di Milano, ha perfezionato gli studi con un corso di specializzazione in finanza e direzione aziendale presso l’Università Bocconi di Milano.

A quel punto inizia la carriera di Flavio Cattaneo che si districa tra la presidenza dell’Ente Fiera Milano a direttore generale della Rai e poi il ruolo di amministratore delegato di Terna e di Telecom Italia e, infine, di vice presidente esecutivo di Italo. Ma Cattane non si è dedicato solo alla carriera visto che ha avuto modo di conoscere e conquistare la bella Sabrina Ferilli che di lui ha detto solo cose speciali in questi anni e proprio sul loro amore ha rilanciato: “quando si supera lo stato adolescenziale la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”.

