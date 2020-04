Tu sì que vales/ Diretta: l’edizione 2019 con Sabrina Ferilli in replica?

Pubblicità

Mercoledì 15 aprile, in prima serata su canale 5, torna in onda Tu sì que vales. Con il Grande Fratello Vip 2020 ormai in cantina, Mediaset continua a trasmettere le repliche dei programmi più amati per regalare ai fans delle serate spensierate e divertenti nonostante l’emergenza coronavitus. Se il sabato sera è stato dedicato alle repliche di Ciao Darwin 8 che sono sempre molto seguite, il mercoledì sera viene dedicato ai talenti dei concorrenti di Tu si que vales. Il talent show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e che ha come giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari è giunto alla sesta edizione. Quest’ultima si è conclusa lo scorso 14 dicembre con la vittoria della cantante lirica Enrica Musto. Quale sarà, invece, l’edizione che sarà trasmessa in replica a partire da questa sera?

Tu sì que vales: Mediaset sceglie l’edizione 2019 con Sabrina Ferilli per le repliche?

L’edizione scelta da Mediaset per riempire la prima serata del mercoledì di canale 5 dovrebbe essere quella del 2019 che ha visto l’innesto vincente di Sabrina Ferilli come rappresentate della giuria popolare e che ha ereditato la poltrona che, nelle scorse edizioni, è stata occupata da Iva Zanicchi e prima ancora da Mara Venier. La sesta edizione di Tu sì que vales è stata una delle edizioni più seguite e divertenti con una media di 5 milioni di telespettatori a puntata. Nel corso della stagione, poi, non sono mancati gli ospiti musicali come Modà, Emma, Alberto Urso e Giordana Angi. Sarà proprio questa l’edizione in replica. Stando a quello che riporta la guida di Mediaset, sembrerebbe proprio di sì.

Come vedere in streaming Tu sì que vales

Da oggi, mercoledì 15 aprile, dunque, il pubblico di canale 5 potrà trascorrere una serata assolutamente divertenti con i diversi talenti di Tu sì que vales tra i quali ci sono sia dei veri artisti che concorrenti che si mettono in gioco esclusivamente per trascorrere un momento diverso e particolare entrando, poi, a far parte della famosa Scuderia Scotti. Anche le repliche di Tu sì que vales, come tutti i programmi Mediaset, possono essere seguite su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione.



