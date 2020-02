Flavio Ferro, fratello Tiziano/ Oggi a Sanremo 2020: “Il mio super ospite da 29 anni”

FLAVIO FERRO, FRATELLO DI TIZIANO OGGI A SANREMO 2020

Anche il fratello di Tiziano Ferro è al Festival di Sanremo 2020. È stato proprio il cantante a rivelarlo: lo ha fatto con un post sui social, nel quale ha tra l’altro pure condiviso una foto in compagnia del fratello. Per Tiziano Ferro ci sarà uno spettatore speciale nella platea dell’Ariston questa sera. «E a sorpresa arriva a trovarmi il mio super-ospite, da circa 29 anni! Grazie fratellino», ha scritto il cantante pubblicando la foto su Facebook. Questa sera concluderà la sua esperienza al Festival di Sanremo 2020. Ha preso parte a tutte e cinque le serate e, al netto delle polemiche e della lite poi rientrata con Fiorello, è riuscito a regalare ai telespettatori e ai suoi fan un’ottima performance. Ma chi è il fratello di Tiziano Ferro? Si chiama Flavio ed è nato nel 1991. C’è una discreta somiglianza col cantante, con il quale condivide la passione per la musica. Flavio però suona le percussioni e la batteria. Nel 2009 ha fondato il gruppo musicale The Tremble. I due hanno 11 anni di differenza, ma sono strettamente legati: pare che il loro rapporto sia sempre stato simbiotico. Lo dimostra anche la canzone “Mio fratello”, contenuta nell’album “Accetto miracoli”, che gli ha dedicato. Tiziano Ferro aveva già parlato del loro rapporto speciale: «L’ho visto nascere, l’ho visto crescere, quindi c’è stato un atteggiamento da genitore all’inizio». Poi il rapporto si è “equilibrato”.

