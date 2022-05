Flavio Insinna/ “E’ stato emozionante interpretare Antonio Maglio in ‘A muso duro'”

Flavio Insinna è Antonio Maglio nel film tv “A muso duro”

Flavio Insinna interpretata il personaggio di Antonio Maglio nel film tv “A muso duro” diretto da Marco Pontecorvo trasmesso lunedì 16 maggio 2022 in prima serata su Rai1. Si tratta di un movie tv dedicato alla vita e alla storia di Antonio Maglio, medico e dirigente dell’Inail. Grazie al suo impegno e alla sua costanza, infatti, sono nati i primi giochi Paralimpici che si svolsero a Roma nel 1960. Ad interpretare il medico è stato scelto l’amatissimo conduttore televisivo de “L’Eredità”, ma anche attore della serie cult “Don Matteo”. Proprio il regista Marco Pontecorvo ha spiegato al RadiocorriereTv perché ha scelto Insinna: “affrontare la vita a muso duro era la filosofia del dottor Maglio. Credo sia anche un po’ quella di Insinna. Ci siamo rivolti a lui perché ha una sensibilità in questa direzione”.

Adriana Riccio, chi è la compagna di Flavio Insinna/ "Mi trasmette una forza che…"

Dal canto suo, il conduttore de L’Eredità non ha nascosto di essere rimasto sorpreso della scelta: “è stato emozionante interpretarlo. Anche se quando Marco mi ha chiamato mi sono nascosto dietro l’impegno de L’eredità. Mi sarebbe piaciuto fare il medico”.

Flavio Insinna: “Antonio Maglio era un genio”

Flavio Insinna è felice di aver prestato il volto al grandissimo medico Antonio Maglio. Un ruolo di grande responsabilità, ma anche un onore per il conduttore de L’Eredità che ha dovuto lavorare a lungo sul personaggio. Non solo, proprio Insinna ha raccontato che nel vestire i panni del medico ha pensato al padre che aveva tantissimi valori in comune con il medico. “Era un genio” ha detto Insinna parlando di Maglio che ha permesso con il suo impegno costante di rivoluzionare il concetto stesso della disabilità.

Flavio Insinna: "Spese militare? Aumento una follia"/ "In tv per darmi da fare"

Una storia bellissima che Insinna ha interpretato con grande emozione. Tanti, troppo gli aneddoti da raccontare, anche se Insinna racconta di quando Antonio Maglio comprato un piccolo peschereccio per permettere ai ragazzi disabili, tramite il supporto di una carrucola, di potersi calare nel mare per “di sentire l’acqua sulla pelle”.

LEGGI ANCHE:

Adriana Riccio, chi è la fidanzata di Flavio Insinna/ "Emana luce, non sarò mai al suo livello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA