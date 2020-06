“Flavio Insinna mi ha bloccata su Twitter”/ Sfogo social di una signora: “Ma perchè?”

Pubblicità

Flavio Insinna torna al centro delle pagine di cronaca rosa per una vicenda senza dubbio curiosa. Come fatto notare dai colleghi di Libero, pare che il conduttore del programma di Rai Uno “L’Eredità”, che questa sera chiude i battenti con le repliche lasciando spazio a “Reazione a Catena”, abbia bloccato una signora su Twitter. La malcapitata si chiamerebbe, il condizionale per questa vicenda è d’obbligo, Lidias, che attraverso il noto social network ha cinguettato così nelle scorse ore: “Stasera ho scoperto che risulto bloccata da @insinnaflavio. Chissà perché. Io non porto rancore e continuerò a seguire #leredita”. Sembrerebbe che alla base di questo ban vi siano alcune critiche che la stessa signora avrebbe rivolto al personaggio televisivo, che Libero racconta siano stati civili. Come detto sopra, il condizionale è d’obbligo in quanto al momento abbiamo solamente la versione della signora, ma è ormai risaputo come Insinna sia spesso e volentieri attaccato dagli hater del web.

FLAVIO INSINNA BLOCCA TELESPETTATRICE: IL CONDUTTORE DA TEMPO AL CENTRO DELLE CRITICHE

Basta farsi un giro su Twitter e vedere i commenti delle ultime ore per capirlo. C’è chi scrive: “Ma insinna non potrebbe fare a meno di fare commenti e battute sulle domande? Perché da due righe devono arrivare a dieci? E poi, che palle, sono anziano, ho sempre fame, è ora di cena, bellissima, meravigliosa, intelligentissima…logorroico. #leredita”. E ancora: “L eredità spero vivamente che alla prossima stagione de “l eredità” non ci sia nuovamente Flavio Insinna alla conduz e tanto meno le 4 prof x ché sta diventando un programma inguardabile ed inascoltabile. Le prof nn sanno parlare Flavio troppo troppo cerimoniosol troppo pesante”. Infine segnaliamo: “Insinna ci prova, ma ha sempre e comunque quell’aria di chi ne sa più degli altri, difficile da sopportare. Spiace #leredita”. Il popolo televisivo e dei social ha iniziato a prendere di mira Insinna da quando Striscia la Notizia portò alla luce il “nana-gate”, uno sfogo dietro le quinte che ancora oggi viene ricordato come una macchia nella splendida carriera del conduttore tv.



