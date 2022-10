Flesh and Blood/ Anticipazioni 7 ottobre: Jake scopre un oscuro segreto su Mark

Flesh and Blood, anticipazioni puntata 7 ottobre: Jake nasconde un oscuro segreto

Flesh and Blood si conclude su Rai3 con la seconda e ultima puntata, composta da altri due episodi, in onda il 7 ottobre. La miniserie britannica esplora le dinamiche di una famiglia britannica tra segreti, bugie, rivalità, tradimenti nascosti per anni. Quando una vedova annuncia ai figli di volersi risposare con un altro uomo, le vite di tutti cominciano a vacillare. Il tutto culminerà con un omicidio in spiaggia. Nel cast troviamo, tra gli altri, anche Imelda Staunton (Harry Potter, The Crown) nel ruolo della vicina di Vivien, Mary.

Nel primo episodio che vedremo stasera Vivien e Mark pianificano il loro viaggio in India ma la continua sfiducia dei figli di lei inizia a mettere a dura prova la loro relazione. Le anticipazioni inoltre ci rivelano che i figli di Vivien continua a lottare ciascuno con i propri problemi personali. Natalie è consapevole che deve affrontare la sua situazione con Tony e parlare con lui; inoltre Jake si rivolge a Stella per un consiglio. Più tardi, lo stesso Jake scopre un oscuro e inquietante segreto sul passato di Mark. L’uomo non è chi dice di essere?

Flesh and Blood, anticipazioni puntata 7 ottobre: anche Vivien ha dei dubbi su Mark

Le anticipazioni sull’ultimo episodio di Flesh and Blood, sempre in onda il 7 ottobre, ci dicono che Vivien cerca di respingere le paure dei suoi figli nei confronti di Mark, anche se nella sua mente si insinuano seri dubbi sull’uomo con cui ha intenzione di ricostruirsi una vita. Forse la vedova ha affrettato le cose con lui e avrebbe dovuto conoscerlo meglio?

Intanto, le possibilità di Jake di riconciliarsi con Leila subiscono un colpo potenzialmente fatale che lo spingono a rinunciare a ogni buono proposito. Invece Helen non vede l’ora di sistemare le cose con George, anche se la sua carriera è in bilico.

