Flipper contro i pirati/ Su Rete 4 il film con Luke Halpin e Pamela Franklin

Flipper contro i pirati va in onda oggi, 2 luglio, su Rete 4 alle ore 16:30. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere avventura per ragazzi ed ha debuttato nelle sale cinematografiche internazionali durante l’anno 1964. Il regista di questo film è Leon Benson, mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Ivan Tors e Art Arthur. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori come ad esempio Luke Halpin, Pamela Franklin, Tom Helmore, Joe Higgins e Brian Kelly. Le musiche del film sono state realizzate da Henry Vars, il montaggio è stato curato da Warren Adams e Charles Craft mentre la fotografia è stata messa a punto da Lamar Boren.

Flipper contro i pirati, la trama del film

Ecco la trama di Flipper contro i pirati. Sandy Ricks è un ragazzo giovane e vivace che trascorre le proprie giornate giocando insieme al suo amico delfino di nome Flipper. Le giornate sembrano passare in modo allegro e nonostante i due non possano essere vicini, riescono sempre a divertirsi, condividendo ognuno il proprio habitat. Un giorno però, una brutta notizia sconvolge i due amici. Sandy Ricks scopre infatti che il suo amico Flipper sta per essere trasferito in un acquario molto importante. Qui diventerà un’attrazione per centinaia di persone, ma perderà la propria libertà e di conseguenza anche la possibilità di giocare con il suo amico umano. I due quindi, decidono di scappare insieme, lontano, fuggire fino a quando la situazione non si sarà calmata.

Arrivano su un’isola che apparentemente sembra deserta. Sin da subito, i due amici devono far fronte alla natura selvaggia dell’isola, ma insieme riescono ad adattarsi alla perfezione e superano gli ostacoli che incontrano sul loro cammino. Tuttavia, arrivati ad un certo punto, scoprono che l’isola è abitata da feroci pirati. Questi ultimi hanno preso in ostaggio una famigliola e sembrano essere scorretti e malvagi. A questo punto, toccherà a Flipper e Sandy salvare la situazione, unendo le forze e fermando i pirati.



