Flo Morrissey, chi è la moglie di Benjamin Clementine/ Un amore nato a tempo di musica

Chi è Flo Morrissey?

Flo Morrissey è la moglie di Benjamin Clementine, il cantautore, musicista e poeta britannico ospite dei live di X Factor. Un grande amore quello nato tra i due che hanno in comune la passione per la musica. Ma chi è Flo Morrissey? Classe 1994, Florence Clementine (nata Morrissey) è nata il 25 dicembre a Londra. Oggi vive nel romantico quartiere di Notting Hill a Londra ed è una cantautrice. Cresciuta in una famiglia numerosa, ben otto fratelli, sin da piccola ha scoperto di avere una grandissima passione per la musica, in particolare per la musica folk. Flo è figlia di Helena Morrissey, ex CEO di Newton Investment Management, e Richard, un monaco buddista ed ex giornalista finanziario.

Giovanissima comincia a scrivere canzoni. All’età di 14 anni compone il suo primo brano. Poco dopo lascia la scuola per entrare alla BRIT School for Performing Arts and Technology dove perfeziona lo studio della musica per due anni. Proprio grazie agli studi decide di lanciarsi nel mondo della musica profondamente segnata dall’esperienze maturate alla BRIT School for Performing Arts and Technology di Londra : “ha significato che non ho incontrato molte persone affini, come avrei potuto fare se fossi andato all’università”.

Flo Morrissey, artista e moglie di Benjamin Clementine

Flo Morrissey, la moglie di Benjamin Clementine, debutta con “If You Can’t Love This All Goes Away”. Successivamente nell’estate del 2014 si trasferisce a Los Angeles per registrare il suo primo album di debutto anticipato dal singolo “Pages of Gold”. Nell’estate del 2015, dopo un anno di lavoro, pubblica il suo primo disco dal titolo “Tomorrow Will Be Beautiful” prodotto da Noah Georgeson e Philippe Zdar.

La cantante ha partecipato a tantissimi festival Musicali tra cui quello di Glastonbury. Dopo i primi successi si è trasferita a Parigi. La cantante ha pubblicato due album, tre singoli e ha fatto tournée a livello internazionale cantante anche in Giappone e Nord America. Flo è felicemente sposata con il cantautore britannica Benjamin Clementine. Dal loro amore è nato anche un bambino di nome Jupiter Richard Sainte-Clémentine nato il 25 dicembre del 2017.

