Flora Canto difende il marito Enrico Brignano/ Le parole post polemica per il commento su Mario Forte

Flora Canto interviene per difendere Enrico Brignano

Flora Canto interviene sui social per difendere il marito Enrico Brignano che è al centro di una polemica dopo un commento fatto dall’attore sotto un video di Mario Forte. Il commento di Enrico Brignano ha portato Mario Forte ad intervenire che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. Dopo le parole di Mario Forte è intervenuta Flora Canto che ha prima commentato il post di Mario Forte e poi spiegato cos’è successo con una serie di storie pubblicate sul profilo Instagram.

“Caro Mario Enrico non ti scriverebbe mai Pattume.. sarà lui stesso a dirtelo”, ha commentato Flora Canto sotto il post con cui Mario Forte ha risposto a Brignano. L’attrice, poi, ha chiarito ulteriormente la vicenda.

Le parole di Flora Canto

“Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!“, comincia così la spiegazione di Flora Canto.

“Ti mando anche un video e spero che tu lo veda subito. Enrico ha fatto oggi un lungo viaggio e sta facendo scalo in Spagna. Lui non è assolutamente al corrente di quello che è successo e che stanno scrivendo adesso. Ci tengo a dirti che non è vero nulla e noi amiamo follemente la musica napoletana. Te lo dimostra il fatto che avevo Sannino come sorpresa al mio matrimonio. Ma soprattutto siamo innamorati di Pino Daniele, di tutto quello che è napoletano e veniamo spesso a Ischia. Quindi mi dispiace. Io ed Enrico stiamo cercando di capire cosa possa essere successo. Lui sta sapendo adesso quello che è accaduto. Non so se hanno hackerato il profilo e penso di sì. Stai sereno perché lui mai e poi mai avrebbe scritto una cosa del genere. Appena avremo notizie in merito te le faremo sapere”, ha concluso l’attrice come riporta Biccy.

