Flora Canto è molto legata alla sua famiglia e in particolare alla nonna Diana, una donna bellissima che ha tante cose in comune con sua amatissima nipote. Proprio l’attrice e conduttrice che tutti associano ad Enrico Brignano essendone la moglie, sui social ha postato una fotografia in compagnia di nonna Diana che ha fatto letteralmente impazzire i fan! L’attrice e la nonnina, infatti, sono balzate subito all’attenzione per la loro bellezza e per i loro tratti molto simili: entrambe, infatti, sono sorridenti e sempre propositive verso la vita. Qualche tempo dopo la moglie di Enrico Brignano ha accettato l’invito di Pierluigi Diaco nella trasmissione Bellamà dove ha partecipato proprio con la nonna Diana.

Nonna e nipote si sono raccontate a cuore aperto tra vita privata e sentimentale con Diana che parlando di se ha rivelato: “sono una nonna speciale nel senso che auguro a tutte di avere una nipote come Flora”. La nonnina ha sottolineato quanto sia stato importante poter contare su una famiglia presenza ed amorevole; una fortuna che non capita a tutti nella vita!

Diana, la nonna di Flora Canto: “è generosa e bella dentro”

Avere una famiglia che ti vuole bene è importante nella vita. Per questo motivo Diana, la nonna di Flora Canto, si è definita una nonna speciale che è sempre stata attenta e presente ai bisogni dei figli e nipoti. Un momento di grande emozione per Flora Canto che poco dopo si è raccontata parlando dell’amore per Enrico Brignano, ma anche delle tante difficoltà incontrate per farsi apprezzare come artista. “Ho investito tanto, spesso nel nostro ambiente ci sono persone improvvisate” – ha dichiarato la Canto che ha poi aggiunto – “ho sposato Enrico e sono diventata famosa come la moglie di, ma in realtà sognavo prima di lui il mondo dello spettacolo”.

Infine nonna Diana ha parlato della nipote Flora che ha descritto come una donna molto autocritica: “non è mai contenta di quello che fa. Un pregio? E’ generosa, è bella dentro e fuori”.