Flora Canto, chi è e carriera tra televisione e cinema

Attrice, conduttrice e da diversi anni noto volto televisivo, Flora Canto ha conquistato il pubblico partecipando a numerosi programmi. Nata a Roma nel 1983, la prima importante ventata di popolarità arriva nel 2006 quando partecipa a Uomini e donne nei panni di tronista, alla ricerca dell’amore. Si è poi distinta come conduttrice di programmi come Fast and Furious, Telethon e Ricette all’italiana, mentre nel 2019 si è cimentata come concorrente a Tale e quale show.

Negli anni successi Flora Canto ha anche collaborato come inviata di Adriana Volpe a Ogni mattina su TV8 nel 2020, mentre tra il 2023 e il 2024 è stata ospite fissa a I fatti vostri su Rai 2. Non solo conduttrice e showgirl ma anche attrice; il debutto su un set televisivo è avvenuto nel 2009 durante la 7° stagione di Don Matteo. Al cinema, invece, ha recitato con Massimo Boldi ne La coppia dei campioni di Giulio Base nel 2016, in Di tutti i colori di Max Nardari del 2019 e in Cambio tutto! di Guido Chiesa nel 2020.

Flora Canto, la famiglia con il marito Enrico Brignano e i figli Martina e Niccolò

Flora Canto è da più di dieci anni sentimentalmente legata al marito Enrico Brignano, comico e attore. La coppia è fidanzata da ormai più di 10 anni e dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Martina e Niccolò, rispettivamente nel 2017 e nel 2021. Insieme hanno anche impreziosito la loro relazione con la celebrazione del matrimonio, attraverso una cerimonia con rito civile tenuta nel luglio 2022 a Palo Laziale, Ladispoli.

La coppia è affiatatissima e legata da un prezioso amore, ma la conduttrice più volte ha ammesso di essere spesso etichettata come ‘la moglie di’. In un’intervista a La volta buona dello scorso ottobre, in merito alle accuse di raccomandazione ammise: “Tutti mi hanno dato della raccomandata, non solo qualcuno! Ed è per questo che cerco di sdoganare questa cosa, perché è bello essere la moglie di Enrico tutti i giorni da tanti anni, ben 13…”.

