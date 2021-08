Flora Canto dopo il parto: “La pancetta ce l’abbiamo tutte”/ Foto: “Siamo umane e…”

Flora Canto, diventata mamma per la seconda volta con la nascita del piccolo Niccolò, sfoggia con orgoglio ed entusiasmo le sue forme. Bellissima, sorridente e felice, la compagna di Enrico Brignano, di fronte alle richieste delle followers che le chiedevano di mostrare il fisico dopo il parto, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato tre foto in cui sfoggia il proprio corpo da neo mamma. Bellissima, Flora Canto lancia un bellissimo messaggio a tutte le donne. “Mi state scrivendo in molte per sapere quanto tempo ci vuole per tornare in forma.. Ma non solo.. sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero.. prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta.. siete stanche e vulnerabili”, scrive l’attrice che si sta dividendo tra il piccolo Niccolò e la primogenita Martina, entrata nel ruolo di sorella maggiore.

Flora Canto mostra la pancetta: l’importante messaggio per le donne

Molto amata e seguita dalle donne, Flora Canto che ha fatto della semplicità e della schiettezza le sue armi vincenti, mostrandosi dopo il parto, ha lanciato un messaggio alle donne esortandole ad accettare il proprio corpo e a non pretendere l’impossibile. “Non siamo Wonder woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna. Su Instagram siamo tutte belle e perfette ma ricordate che la pancetta ce l’abbiamo tutte, la stanchezza, il sonno, per alcune anche un po’ di depressione per lo sconvolgimento del nostro equilibrio! Tutto lecito e sacrosanto“, scrive la Canto che poi conclude il suo messaggio con una raccomandazione. “Non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta, ascoltate voi stesse ed il resto verrà da solo”.

