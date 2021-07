Flora Canto ha partorito: nato Niccolò/ Enrico Brignano papà bis: “Finalmente”

Flora Canto ed Enrico Brignano sono diventati genitori per la seconda volta. L’attrice ha partorito mettendo al mondo il piccolo Niccolò, nato a distanza di quattro anni dall’arrivo della piccola Martina, la primogenita della coppia. Ad annunciare la nascita del piccolo Niccolò è stata la stessa coppia condividendo la prima foto del loro piccolo. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro”, ha scritto su Instagram Flora Canto condividendo la foto che vedete qui in alto e facendo riferimento al programma che conduce in tv. Tantissimi i messaggi di auguri di amici e fans. “Tanti auguri amica mia, stupendo”, ha scritto Guendalina Tavassi. Messaggi di auguri anche da parte di Elena Santarelli, Sonia Bruganelli, Giorgia, Costanza Caracciolo, Anna Tatangelo e tanti altri.

Enrico Brignano annuncia la nascita di Niccolò

Emozionato e felice, anche Enrico Brignano ha annunciato la nascita del suo secondogenito sui social condividendo la sua felicità con tutti i suoi followers. “E finalmente sei arrivato piccolo angelo. Ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, ha scritto l’attore ringraziando la compagna che gli ha regalato i suoi, due gioielli ovvero Martina e Niccolò. La coppia si è incontrata nel 2013 e nel 2017 ha allargato la famiglia con la nascita di Martina. Oggi, l’arrivo di Niccolò, ha riempito di gioia il cuore di entrambi. Al settimo cielo anche i fans che hanno seguito la gravidanza della Canto sui social che ha regalato diverse foto del suo pancione alle persone che la seguono con affetto.



