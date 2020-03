Flora Canto/ “Matrimonio con Enrico Brignano? Vedremo (Vieni da me)

Flora Canto è pronta a raccontarsi ai microfoni di Vieni da me. Oltre a chiacchierare con Caterina Balivo, la compagna di Enrico Brignano svelerà nuovi dettagli della sua vita privata e professionale. Felice della propria carriera, mamma innamorata della sua piccola Martina e compagna felice dell’attore, Flora Canto ha una vita piena e appagata. Tuttavia, a detta dei fans, mancherebbe ancora qualcosa ovvero il matrimonio con Enrico Brignano di cui è innamoratissima. Le nozze, dunque, sono nei progetti di Flora? In un’intervista rilasciata alla fine del 2019 ai microfoni del settimanale Vero, parlando dei suoi progetti di vita con Brignano, Flora raccontava: “Per adesso il matrimonio non è nei nostri programmi. Sia io che Enrico, infatti, ci concentreremo sui nostri impegni professionali nel corso dei prossimi mesi. Progetti matrimoniali, nuove cicogne oppure l’adozione di un cagnolino, saranno nei nostri pensieri, eventualmente, solo a partire dal prossimo anno”. In questi primi mesi del 2020, dunque, sarà cambiato qualcosa?

Flora Canto: la figlia Martina è il suo grande amore

Enrico Brignano ha regalato a Flora Canto non solo la serenità di un amore vero, maturo e sincero, ma anche il dono più prezioso ovvero la figlia Martina che rappresenta l’amore più grande per entrambi e che da quando è nata ha cambiato la vita dei due attori. Martina è la gioia più grande di Flora Canto ed Enrico Brignano che, a Verissimo, ha raccontato la preoccupazione della compagna per la figlia: “C’è stato un momento in cui non parlava. Flora era preoccupata ma le avevo detto che sapevo che era naturale che fino ai 3 anni certi bambini possono tardare a sviluppare il linguaggio. Lei, però, ha preso appuntamento dal logopedista perché pensava che qualcosa non andasse. Adesso bisogna portare Martina dal logopedista per farla stare zitta”. Oggi, Martina è l’orgoglio di mamma Flora e papà Enrico e chissà se i due decideranno di allargare presto la famiglia.

