Flora Canto, compagna Enrico Brignano/ “Battuta dopo battuta, ci siamo innamorati”

Flora Canto è la compagna di Enrico Brignano, ospite della seconda puntata de “La Porta dei Sogni” il nuovo show di Mara Venier trasmesso in nella prima serata di Raiuno. Attrice affermata, Flora si divide tra il teatro e la televisione dove ultimamente si è fatta apprezzare come concorrente dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”. Una partecipazione che ha permesso alla ex tronista di Uomini e Donne di mostrare al grande pubblico tutto il suo talento e di non essere solo la “moglie di” oppure la ex tronista. L’esperienza nel dating show di successo di Maria De Filippi le ha però permesso di cambiare vita e di conoscere più da vicino il mondo dello spettacolo. “A Uomini e Donne ci andai per voltare pagina – ha raccontato al settimanale DiPiù – dove ha anche parlato della sua storia d’amore con Filippo Bisciglia.

Flora Canto: “Filippo Bisciglia non lo sento più”

In passato Flora Canto è stata legata sentimentalmente a Filippo Bisciglia, l’ex concorrente del Grande Fratello oggi promosso a conduttore di “Temptation Island” ed ex concorrente della prima edizione di “Amici Celebrities”. Dalle pagine del settimanale DiPiù, la Canto ha ricordato la storia d’amore con Bisciglia e in particolare del tradimento: “ora è acqua passata. Filippo non lo sento più”. Tornando poi a parlare dell’esperienza televisiva del Trono Classico di Uomini e Donne l’attrice ha sottolineato: “a ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio”. Il successo e la popolarità legata alla sua partecipazione a Uomini e Donne le hanno permesso di studiare e realizzare il sogno di diventare attrice: “con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione – ha svelato-. È stata una strada tutta in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia”.

Flora Canto e Enrico Brignano: “ci siamo conosciuti a teatro”

Poi nella vita di Flora Canto è arrivato il grande amore. Si tratta di Enrico Brignano, l’attore e comico romano a cui è legata e con cui ha avuto una bellissima figlia Martina. Il primo incontro è avvenuto in teatro come ha raccontato l’attrice: “ci siamo conosciuti a teatro. Io avevo appena finito di recitare con Lino Banfi e lui mi ha scritturata per un suo sketch, in cui eravamo marito e moglie. Battuta dopo battuta, ci siamo innamorati”. La coppia, legata da ben 8 anni, ha vissuto però un momento di crisi come ha raccontato l’attrice dalle pagine del settimanale F: “essere lasciata dalla sera alla mattina. Lo ha fatto Enrico dopo un anno che stavamo insieme, per paura. Non ero preparata, è stata un ferita importante”. Quel momento di crisi oggi è stato superato e dimenticato, visto che la coppia è più innamorata di prima. però sono felici e più forti che mai, hanno costruito la loro famiglia, grazie alla nascita di Martina.



