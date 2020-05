Flora Canto: “Mio marito Enrico Brignano vuole 2° figlio”/ “La pancia l’ha messa lui”

Pubblicità

Il pubblico televisivo italiano ha potuto apprezzare le qualità artistiche di Flora Canto, moglie del comico Enrico Brignano, nel corso dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”. Intervista dal settimanale “Oggi”, la 37enne ha raccontato che lei, suo marito e la loro primogenita Martina (3 anni) stanno affrontando il periodo di quarantena a Dragona, fra Roma e Ostia, nella casa in cui l’attore è cresciuto e dove è voluto tornare per stare vicino alla madre in questo momento di emergenza epidemiologica. Nonostante il clima familiare, tuttavia, Brignano pare aver perso la sua ironia e la sua allegria a causa della pandemia di Coronavirus: “Il suo stato d’animo non è dei migliori – ha rivelato la sua consorte –. Gli mancano gli stimoli: i comici creano a partire da quello che vedono, dalle persone che incontrano e in cui si imbattono. Però Enrico si tiene su. Sublima col bricolage. Si chiude in garage e sparisce. A volte rompe appositamente delle cose per poterle poi aggiustare: è un grandissimo bricoleur”.

FLORA CANTO: “ENRICO VUOLE UN ALTRO FIGLIO, PER ORA PERÒ LA PANCIA L’HA MESSA LUI”

Flora Canto sulle colonne del settimanale “Oggi” ha poi asserito che Enrico Brignano le chiede costantemente di dargli un secondo figlio, ma lei per ora nicchia: “Aspetteremo fino a settembre, anche perché rimanere incinta adesso mi terrorizzerebbe. Fare le analisi e le visite con questo virus in giro…”. Inoltre, lei si è prefissata un’altra meta: convolare a nozze con la sua dolce metà. “Faremo un baratto – ha commentato –: io do figlio a te, tu dai matrimonio a me”. Al momento, però, la pancia l’ha messa su il comico. “Abbiamo festeggiato recentemente un mese e mezzo di prigionia con una bell’amatriciana ed è finita all’ingrasso. Enrico, in realtà, aveva iniziato questo periodo con l’idea di stare a dieta, invece mangia per tre: divorato il suo piatto, spazzola gli avanzi miei e di Martina”. Insomma, il tentativo di fare delle rinunce a tavola è miseramente fallito, ma Brignano ora sogna una nuova paternità e farà di tutto per coronare questo suo desiderio. Con la sua Flora accanto, ovviamente. Magari con un bell’anello al dito…



