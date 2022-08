Flora Carabella, chi è la moglie di Marcello Mastroianni/ “Mi colpì subito perché…”

Flora Carabella, chi era la moglie di Marcello Mastroianni

Flora Carabella è stata la moglie di Marcello Mastroianni. Flora è stata una grande attrice di cinema e di teatro. Divenne popolare dopo aver lavorato con Luchino Visconti. Figlia di Ezio Carabella, musicista famoso negli anni del dopoguerra, aveva studiato recitazione e aveva cominciato a lavorare come attrice, soprattutto in teatro, prima con Orazio Costa e poi anche nella compagnia di Luchino Visconti. Tra le interpretazioni teatrali si ricordano Morte di un commesso viaggiatore e La locandiera. Fu anche diretta da Rossellini in Il Messia e da Sergio Citti in Il casotto. Proprio mentre frequentava la Compagnia del Teatro di Roma diretta da Orazio Costa, che le offre un ruolo in ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, incontra Marcello Mastroianni. Il matrimonio con il popolare attore, celebrato nel 1948 si conclude con la separazione del 1970.

Flora Carabella aveva raccontato di essere rimasta colpita da quel giovane che all’epoca però non aveva un soldo in tasca: “Marcello mi colpì subito: oltre che molto bello era simpatico e affascinante. Benché avesse incominciato a lavorare con Visconti non aveva un soldo in tasca e la pizza la offrii io”. Durante il matrimonio da cui nacque Barbara le numerose avventure extraconiugali di Mastroianni iniziarono a minare la solidità dell’unione: la separazione arrivò nel 1970, ma Marcello e Flora di fatto non divorziarono mai. Rimasero legati da una forte amicizia fino alla fine: l’attore morì il 19 dicembre di 23 anni fa e il 20 aprile 1999 lei lo raggiunse. Fu l’unica donna che Mastroianni portò all’altare.

Flora Carabella e il dolore per la morte di Marcello Mastroianni, la rivelazione degli amici

Flora Carabella soffrì molto per la morte di Mastroianni. Alcuni amici hanno confidato che la donna non riuscì a sopportare il dolore per la scomparsa dell’ex marito. Paolo Limiti aveva rivelato: “Marcello più che un marito era come un figlio scapestrato. O almeno così ne parlava, sempre volentieri e con grande amore”. Limiti aveva pensato di coinvolgerla anche in una rubrica tv dedicata agli animali ma l’aggravarsi della malattia non permise l’attuazione di questo sogno. Sophia Loren amica di Mastroianni e di Flora aveva invece confidato: “Flora non era “la moglie di”, ma una donna allegra, impegnata nella vita, indipendente e sempre piena di iniziative. Mi è sempre stata molto vicina, nei momenti di gioia e in quelli di dolore. La conoscevo bene, eravamo amiche e spesso, quando capitavo a Roma, ci vedevamo. Flora non ha retto al dolore per la morte di Marcello”.

Per Lina Wertmuller, che l’ ha diretta in I basilischi e che l’ aveva conosciuta alla fine degli anni Quaranta all’ Accademia d’ Arte drammatica, la Carabella “era la mia più grande amica, una donna straordinaria. Se faccio questo lavoro, lo devo a lei. Io, figlia di avvocato, non pensavo certo al teatro e al cinema, ma, da “amichetta del cuore”, seguii lei che si era iscritta all’ Accademia. Fu così che mi innamorai di quell’ ambiente e di quel mestiere. Anche le conoscenze che feci allora, prima fra tutte quella con Federico Fellini, le devo a Flora”.











