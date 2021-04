Florenzi all’Inter?/ Rombola: “Destinazione possibile, anche la Juve..” (esclusiva)

Manca ancora parecchio alla finestra estiva di calciomercato, ma indiscrezione che sta animando le discussioni dei tifosi è sul possibile approdo di Alessandro Florenzi all’Inter la prossima stagione. L’ipotesi non ci giunge del tutto nuova: già tempo fa il giocatore ex Roma (ceduto al Psg con la formula del prestito) era stato accostato alla formazione nerazzurra e pure non è segreto che Conte abbia gran stima per l’esterno. Tenuto poi conto che il club parigino per il momento non pare essere interessato ad esercitare il diritto di riscatto con la società giallorossa (nonostante le ottime prestazioni dello stesso Florenzi), ecco che per la Beneamata potrebbe esserci gran occasione nella prossima finestra di contrattazione. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Florenzi all'Inter?/ Calciomercato: Conte fiuta l'affare a bassi prezzi, e il Psg...

Florenzi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain? E’ possibile ed è probabile che Florenzi possa lasciare il Paris Saint Germain.

Possibilità che torni alla Roma… No non credo che questa cosa possa avvenire, possa succedere. Florenzi non tornerà alla Roma.

C’è l’Inter nel suo futuro? L’Inter in effetti si sta interessando a Florenzi ed è molto probabile che alla fine possa finire nel club nerazzurro.

O qualche altro club italiano? Magari Florenzi potrebbe finire alla Juventus.

Dove potrebbe finire ancora in Europa? In Spagna, al Valencia o all’Atletico Madrid.

Nessuna possibilità quindi che possa rimanere al Psg… C’è in effetti anche questa possibilità, Florenzi alla fine potrebbe restare al Psg…

(Franco Vittadini)

