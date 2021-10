Florenzi operato al menisco/ Infortunio Milan: tempi di recupero, quando rientra?

Florenzi operato al menisco: intervento riuscito, i tempi di recupero dell’esterno del Milan

L’esterno del Milan, Alessandro Florenzi è stato operato al menisco. I problemi accusati durante la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, hanno evidenziato una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro. Dopo gli esami effettuati, è stato necessario intervenire chirurgicamente. Florenzi è stato operato dal Professor Pier Paolo Mariani a Villa Stuart a Roma, ed era presente anche il medico sociale del Milan, Lucio Genesio.

Tramite un comunicato ufficiale, la società rossonera ha reso note le condizioni dell’esterno e i tempi di recupero: “AC Milan comunica che il giocatore Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni“.

Il messaggio di Florenzi dopo l’operazione: “Vi abbraccio forte”

Un’altra tegola per il Milan, che aggiunge un nuovo calciatore alla già affollata infermeria rossonera. Stefano Pioli, dovrà quindi rinunciare ad Alessandro Florenzi per almeno un mese. Situazione infortuni che preoccupa il club rossonero, già alle prese con le assenze di Ibrahimovic, Krunic, Bakayoko e Messias. Una questione che rischia anche di peggiorare, visti i problemi accusati anche da Brahim Diaz nella sfida all’Atletico Madrid.

In merito allo spagnolo, ha parlato Stefano Pioli, che però non si è sbottonato: “Soffre di una tendinite al ginocchio, ci sta lavorando, spero di averlo domenica sera”. Nel frattempo, attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, Alessandro Florenzi ha lasciato un messaggio ai tifosi. L’esterno del Milan e della Nazionale ha scritto: “Non posso non pensare che tutto sia evoluzione… Ci vediamo presto al solito posto. Mi siete arrivati tutti… Vi abbraccio forte!”.

