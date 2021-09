Video/ Milan Atletico Madrid (1-2): highlights e gol. Suarez gela San Siro

VIDEO MILAN ATLETICO MADRID (RISULTATO 1-2): DIAVOLO KO NEL RECUPERO

Sconfitta beffa per i rossoneri di Pioli ieri a San Siro nella seconda giornata della fase a gironi di Champions league: come si vede nel video di Milan Atletico Madrid, il diavolo è stato sconfitto con il risultato di 2-1, per un calcio di rigore firmato da Suarez ne recupero che ha destato non pochi dubbi. Raccontando le emozioni della sfida di coppa, va detto che al via è proprio il Milan a partire con il piglio giusto: subito i rossoneri imprimono un buon ritmo e tempo pochi minuti firmano anche le prime occasioni da gol.

Probabili formazioni Lazio Lokomotiv Mosca/ Diretta tv, ancora turnover per Sarri

Brahim Diaz e Rebic cominciano dunque a impensierire la difesa dei Colchoneros ma è solo al 20’ che Leao sblocca il match portando il Milan in vantaggio per 1-0. Nove minuti dopo l’episodio però che cambia volto al match: entrarlo in ritardo su Llorente Franck Kessie si prende il secondo giallo della serata e lascia i rossoneri in inferiorità numerica: pur in difficoltà pure la squadra di Pioli continua ad attaccare e con Leao pure rischia il bis a pochi minuti dal duplice fischio. Gli spagnoli al contrario ci credono poco e a arsi avanti è solo Suarez al 45’ che però sbaglia mira.

Probabili formazioni Juventus Chelsea/ Quote. Tuchel punta ancora su Mendy tra i pali

IL SECONDO TEMPO

Tornati in campo nel secondo tempo l’Atletico Madrid pare certo più vivo: Simeone fa qualche cambio dalla panchina e con De Paul e Lodi il ritmo in campo ora è decisamente più elevato. Arrivano anche le prime occasioni da gol per gli ospiti: Suarez e Lemar impegnano la difesa del Diavolo e Maignan, che resistono, almeno fino all’84’. A pochi minuti dalla fine è Griezmann a far calare il silenzio a San Siro, trovando il gol del pareggio per 1-1.

A tempo quasi scaduto Cakir poi concede un calcio di rigore agli spagnoli per fallo di mano di Kalulu (confermato dal Var, ma smentito da altre riprese, al termine del match), che permette a Suarez di firmare la doppietta e di regalare a Simeone tre punti a San Siro. Al triplice fischio finale è dunque successo dei colchoneros, ma farcito da mille polemiche: pure al termine della seconda giornata, nel girone B l’Atletico sale al secondo gradino della classifica con 4 punti, mentre il Milan è sempre a 0.

Pronostico Juventus Chelsea/ Tricella: “Chiesa sarà fondamentale” (esclusiva)

IL TABELLINO

Milan-Atletico Madrid 1-2

MARCATORI: 19′ pt Leao (M), 39′ st Griezmann (A), 45+6′ st su rig. Suarez

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer (35′ st Florenzi); Saelemaekers (36′ st Kalulu), Brahim Diaz (11′ st Ballo-Touré), Rafael Leao (11′ st Giroud); Rebic (34′ pt Tonali). A disposizione: Tatarusanu, Jungdal, Maldini, Gabbia. Allenatore: Pioli.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso (1′ st Renan Lodi); Trippier (39′ pt Joao Felix), Kondogbia (18′ st Lemar), Koke (16′ st Griezmann), Llorente, Carrasco (1′ st De Paul); Correa, Luis Suarez. A disposizione: Lecomte, Christian, Herrera, Cunha, Vrsaljiko, Camus. Allenatore: Simeone.

ARBITRO: Cakir (Turchia)

NOTE: Espulso al 28′ pt Kessie (M) per doppia ammonizione. Ammoniti: Rebic, T. Hernandez, Saelemaekers (M), Kondogbia (A). Recupero: 1′ pt e 6′ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO MILAN ATLETICO MADRID, da sky

LEGGI ANCHE:

Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna SarriVideo/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA