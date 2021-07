Floriana e Federico, Temptation Island 2021/ Lui chiede un nuovo falò, lei ci sarà?

Floriana Angelica pronta a perdonare Federico Rasa dopo l’ultimo falò di Temptation Island 2021?

Floriana Angelica e Federico Rasa sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021. Fidanzati da due anni, i due fidanzati hanno deciso di partecipare al reality per volere di Floriana: “Voglio capire se realmente è innamorato di me o sta con me soltanto per una questione di abitudine”. Nel corso della prima puntata Federico, 34 anni, ha manifestato alcuni dubbi sul loro rapporto di coppia, dicendo di essere stanco delle paranoie della fidanzata.

Dalla terza puntata il ragazzo si è avvicinato alla single di Temptation Island 2021 Vincenza Botti, portando Floriana a chiedere il confronto immediato. Inizialmente Federico non si è presentato, ma poi è stato costretto al confronto con la fidanzata: “Tutto quello che fai con questa ragazza, con me non lo fai da più di un anno. Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi con to che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me”, sono state le dure parole di Floriana. Federico, in lacrime, ha chiesto un ulteriore falò di confronto. Oggi, lunedì 26 luglio, in occasione della quinta puntata di Temptation Island 2021 scopriremo se Floriana si è presentata all’appuntamento con Federico: stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Floriana Angelica e Federico Rasa: nuovo falò di confronto?

In attesa di scoprire cosa è successo tra Floriana Angelica e Federico Rasa a Temptation Island 2021, i due fidanzati sono stati intervistati dal magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Mi mancano quelle cosa che in una coppia non dovrebbero mai mancare: un complimento, un bacio, un abbraccio… Insomma, tutti quei gesti naturali che tra noi non c’erano più”, ha detto Floriana. La ragazza, 21 anni, ha spiegato perché non si è avvicinata a nessun tentatore, a differenza di Federico: “Non sono una persona che colma le proprie mancanze di coppia avvicinandosi ad un altro ragazzo. Sono una donna che vuole risolvere i propri problemi con la persona con cui sta e non ha bisogno di un altro che non sia lui”.

Federico Rasa, invece, ha dichiarato che l’avvicinamento con la single Vincenza gli ha permesso di capire i suoi reali sentimenti per la fidanzata: “Ho capito di provare ancora qualcosa per Floriana girono dopo giorno, e l’avvicinamento con Vincenza in questo mi ha aiutato molto… Mi è dispiaciuto e mi ha infastidito molto che lei abbia pensato che tra me e Vincenza fosse nata una storia d’amore. Floriana mi conosce e avrebbe dovuto capire che non era affatto così”.



