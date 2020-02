FLORIANA SECONDI/ L’alleanza con Moreno Merlo contro Paola Caruso (Domenica Live)

Floriana Secondi ha ancora diverse cartucce da sparare. E contro chi? Naturalmente le prede dell’ex gieffina sono ancora una volta Paola Caruso e il suo presunto ex Daniele Pompili. Con la complicità dell’amico Moreno Merlo, è pronta a mostrare le prove contro i due nemici. E lo farà oggi, 2 febbraio 2020, a Domenica Live. Di che si tratta? Secondo la Secondi, l’ex Bonas avrebbe organizzato il flirt con Pompili a tavolino. Accusa che i due le hanno rispedito indietro, ipotizzando che in realtà sarà Floriana a fidanzarsi presto con Moreno, che conoscerebbe da un mese e non da dieci anni come ha affermato in precedenza. La battaglia fra le due sembra destinata a non finire, anche alla luce di quanto accaduto nella scorsa puntata del programma dursiano. “Il mondo è molto piccolo e stretto. Lei è una persona che non è poi così seria quando sta con i fidanzatini”, ha detto la Secondi. “Mentre si frequentava con una persona, ne frequentava un’altra in contemporanea. E stiamo parlando di una persona molto importante, non di certo di Moreno”, ha aggiunto. A quanto pare si tratta di un certo Christian, con cui avrebbe avuto una relazione mentre stava ancora con Francesco Caserta. Clicca qui per guardare il video di Floriana Secondi e Paola Caruso.

I SOCIAL CONTRO LA SUA AMICIZIA CON MORENO MERLO

Floriana Secondi è pronta per presentare le prove contro Paola Caruso: purtroppo ha deciso di non anticipare nulla sui social e dovremo attendere la puntata di Domenica Live di questo pomeriggio. Molti telespettatori però non hanno gradito l’ultima ospitata dell’ex gieffina nel contenitore di Barbara d’Urso, soprattutto per alcuni versetti fatti alla rivale e una frase in particolare: “Hai detto a Paola che era meglio non si alzava perchè avrebbe fatto una brutta figura. Lì la brutta figura l’avete fatta in due, mi siete veramente crollate”, scrive un’ammiratrice. Immediato il commento di Floriana: “Per te è così, io non condivido, ho un’altro parere”. Un altro invece le fa notare che quegli hashtag su Moreno Merlo sono un po’ eccessivi: “Sembra quasi una pubblicità continua a lui”. Nessuna risposta però da parte della Secondi in questo caso, anche se, va detto, l’ex gieffina risponde a quasi tutti i commenti, anche quelli un po’ più crudi. Fiera persino di essere finita di nuovo al centro dell’attenzione di Striscia la Notizia, che ha deciso di annoverarla nella classifica dei Nuovi Mostri per via dei suoi ultimi interventi in tv.

