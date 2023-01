Floribeth Gutierrez, moglie Giorgio Mastrota/ Lui: “raggiunto la pace con me stesso”

Floribeth Gutierrez e Giorgio Mastrota: il matrimonio senza Natalia Estrada

Floribeth Gutierrez è la moglie di Giorgio Mastrota. La coppia è felice ed innamorata e lo scorso settembre, dopo due anni di rinvii causa Covid, è riuscita a realizzare il loro sono d’amore. Floribeth e Giorgio, infatti, si sono uniti in matrimonio il 17 settembre 2022 festeggiando con pochissimi amici e parenti stretti con un pranzo presso l’Agriturismo Rini e successivamente hanno aperto le danze presso la discoteca Beclub. “Siamo entrati alle sei del pomeriggio e alle nove di sera ci sembrava già l’una di notte. I bimbi erano gasatissimi e gli adulti pure” – ha raccontato il conduttore, diventato celebre per le televendite in tv.

Mastrota ha anche raccontato il momento più commovente: “quando l’ho vista entrare e passare in mezzo a tante facce amiche che non vedevo da un po’ mi sono emozionato e qualche lacrimuccia è scappata. Un classico”. Pochissimi gli amici del mondo dello spettacolo presenti al suo matrimonio. Una casualità? Assolutamente no come ha precisato Mastrota al settimanale Chi: “non ho tante frequentazioni nel mondo della tv, i miei amici sono quelli storici, dell’università, del tennis. Avrei invitato Patrizia Rossetti, mia compagna di televendite, ma era impegnata con una nuova avventura tv”. Assente anche la ex moglie Natalia Estrada: “facciamo vite distanti. Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, portati benissimo. Mi ha detto, “ho saputo che ti sposi, auguri”. Basta, chiusa lì”.

Floribeth Gutierrez e Giorgio Mastrota: un grande amore

Floribeth Gutierrez e Giorgio Mastrota sono più innamorati che mai. Proprio il conduttore ha ricordato il primo incontro con la donna della sua vita: “entrambi quando ci siamo messi insieme abbiamo pensato questa è la donna/l’uomo della mia vita, ma con beneficio d’inventario. Poi dopo 8 anni, due figli, la gestione di una famiglia allargata che all’inizio è stata più complicata, la scoperta di avere tante cose in comune, è stato un po’ come dire “Ora ci crediamo davvero che possa essere per sempre, sia con il cuore che con la testa, non è solo una speranza”.

In realtà all’inizio pochissimi avrebbero scommesso sul loro amore come ha rivelato il conduttore: “soprattutto le amiche di Flo la mettevano in guardia per via della mia fama un po’ così”. Il primo incontro in palestra e dopo un lungo corteggiamento il conduttore è riuscito a portarla a cena fuori : “siamo usciti e 11 anni dopo eccoci qua”











