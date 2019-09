Follettina Creation ad Avanti un altro?/ Sonia Bruganelli: “Sarai dei nostri!”

Follettina Creation sarà una delle protagoniste del nuovo minimondo di Avanti un altro? In questi giorni la trasmissione si sta preparando per la nuova edizione, al via prossimamente su Canale5 nel preserale, e sembra proprio che è sui social che stiano cercando nuovi protagonisti del minimondo, ovvero i personaggi tra cui i concorrenti potranno pescare per tentare la fortuna rispondendo alle loro domande. Tra di loro ci sarà davvero Follettina Creation? Prima della pausa televisione, la youtuber si è lasciata andare spesso ad una serie di incursioni televisive e non solo nello studio di Barbara d’Urso ma anche in quello di Paolo Bonolis e, in particolare, di Ciao Darwin partecipando nella fazione del mondo virtuale. All’epoca le polemiche non sono mancate perché Follettina, a dire dei fan, non ha avuto molto spazio durante la puntata, è arrivato il momento per loro di ottenere una rivincita?

FOLLETTINA CREATION AD AVANTI UN ALTRO?

Da quanto lascia intendere sui social Sonia Bruganelli sembra proprio di sì. La moglie di Paolo Bonolis sembra non lasciare spazio a dubbi condividendo sui social un piccolo video in cui parla delle prossime novità del quiz show toccando anche l’argomento Follettina Creation. In particolare, la Bruganelli dice: “Stiamo tornando con tutti i nuovi contest e i nuovi programmi di SDL TV”. A questo punto è proprio la simpatica friuliana a rispondere tra i commenti scrivendo: “Non vedo l’ora” ma è la risposta della Bruganelli che chiude il capitolo come qualcosa di certo ovvero “Sarai dei nostri”. Follettina Creation farà parte del cast di Avanti un altro? Sembra che non ci siano più dubbi a riguardo anche se la verità verrà a galla con le prime registrazioni e i video social che arriveranno dal dietro le quinte del programma.

