Follettina Creation, “Chiede 250 euro per video”/ Deianira Marzano contro la youtuber

Follettina Creation finisce nella bufera e nelle ultime ore diventa oggetto di una serie di attacchi social non solo da parte di altri influencer ma pure di Amedeo Venza di Uomini e Donne. La pietra dello scandalo contro Maria Grazia Catalano, questo il vero nome della 38enne residente a Tolmezzo e divenuta celebre anche nel salotto di Barbara D’Urso per via delle sue “bambole reborn”, sarebbe stata una presunta richiesta di ben 250 euro per un video-tag da postare sul proprio profilo Instagram. A far luce sul caso è stato il seguitissimo account di Poraccitudine Influencer, da sempre specializzato nello smascherare inganni e piccole miserie delle nuove star del web, che aveva rivelato come una celebre youtuber avesse chiesto un compenso esorbitante per pubblicizzare un video sul suo canale Instagram. Apriti cielo: a rivelare poi che la youtuber in questione era Follettina Creation è stato Amedeo Venza volto noto del programma di Maria De Filippi, e anche se sulla vicenda non c’è ancora chiarezza sono comparsi degli screenshot che inchioderebbero la 38enne.

DEIANIRA MARZANO CONTRO FOLLETTINA CREATION

Ricostruendo l’accaduto pare che la richiesta dei 250 euro sia stata “a nero” e senza l’emissione di regolare fattura, cosa che farebbe sospettare qualunque youtuber di poter guadagnare dei soldi. A tal proposito Venza avrebbe non solo smascherato il tutto ma pure girato i suddetti screenshot delle mail indirizzate alla Catalano e in cui lei chiedeva quella somma per fare un video-tag sul proprio account Instagram. “Io manderei la Finanza agli amici di Follettina perché sono da denuncia” ha sbottato il protagonista di Uomini e Donne, prendendosela anche con chi gestirebbe gli affari della Youtuber e che si prenderebbero pure gioco di lei. A rincarare la dose poi ci ha pesato un’altra influencer, Deianira Marzano, che con un breve video l’ha attaccata: “Follettina ambisce a fare l’influencer e chiede 250 euro? Cos’è questa micragnosità? Micragnosa!”. A stretto giro di posta è arrivata la replica di Follettina: “Dov’è il problema? Tutti gli influencer per sponsorizzare la qualunque cosa sulla propria pagina chiedono dei soldi…”





