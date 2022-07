FOLLOW ME/ L’horror di Will Wernick tra escape room e mondo social

Poco meno di un’ora e mezza di intrattenimento, di tensione e un pizzico di paura. Follow Me di Will Wernick è uno degli horror più sorprendenti degli ultimi anni ed è finalmente arrivato in home video. Il film, infatti disponibile in Dvd e Blu-Ray con Midnight Factory e Koch Media.

SINOSSI – Cole Turner vola a Mosca per celebrare i dieci anni del suo vlog di successo, #ESCAPEREALLIFE. Insieme a lui ci sono la sua ragazza Erin, il suo migliore amico Thomas, Dash e Sam. Una volta arrivati in Russia, Dash presenta al gruppo Alexei Koslov, personalità ricca e mondana, il quale promette di organizzare un’esperienza in un’escape room fuori dal comune…

Follow Me è un horror che punta la sua forza sulla tensione e sulla sua capacità di mantenere alta la barra dell’ansia per tutta la durata del film. Il tema dell’escape room, in voga negli ultimi anni, funziona, ma il regista ne cambia la prospettiva, inserendo il mondo dei social network. Una scelta rischiosa per certi versi, ma vincente, visti i risultati.

Non mancano i difetti – a partire da alcuni buchi narrativi – ma Follow Me merita grande attenzione. Le scene realizzate nell’escape room sono ammalianti dal punto di vista visivo. Ed è impossibile non citare l’ottima prova del cast, conosciuto soprattutto grazie alle serie tv e al piccolo schermo. Tra gli altri Keegan Allen (Pretty Little Liars), Holland Roden (Teen Wolf), Denzel Whitaker (The Purge), George Janko (NCIS: Los Angeles) e Siya (The First Purge).

Extra e bonus features

Trailer

Booklet di 12 pagine con approfondimenti sul film

Follow Me di Will Wernick è disponibile in Dvd e Blu-Ray con Midnight Factory e Koch Media

