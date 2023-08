Follya/ “Non vogliamo fare concerti solo con cover e pezzi dei Dear Jack”

I Follya di Alessio Bernabei ai Tim Summer Hits 2023

I Follya sono tra i cantanti protagonisti della nuova puntata del Tim Summer Hits 2023, la kermesse canora dell’estate condotta da Andrea Delogu e Nek in prima serata su Rai2. Il gruppo recentemente si è fatto notare, per il secondo anno consecutivo, durante i live dei Giffoni Film Festival. La band composta da Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu è pronta a nuovi grandi progetti come hanno raccontato dalle pagine di All Music Italia. Tra questi c’è il singolo “Tuta spaziale” come ha raccontato proprio l’ex concorrente di Amici: “avevo scritto questo pezzo per una persona specifica, volevo dedicargliela. Poi, dopo averla fatta ascoltare agli altri Follya abbiamo pensato che sarebbe stato un peccato farla ascoltare a sole due persone in tutto il mondo. Da qui sono nati gli arrangiamenti e tutto il resto”.

Ma come mai questo nome? “Il nome è nato dall’idea di Folieux, la follia in francese, però sarebbe stato complicato per il mercato italiano. Lo abbiamo trasformato in italiano aggiungendo solo una Y al posto della I” – ha precisato Alessio Bernabei.

Follya e la polemica con i Maneskin

Tempo fa la band dei Follya si è pronunciata sulla polemica scoppiata dopo l’esibizione dei Maneskin a Las Vegas. La band di Damiano ha spaccato sul palcoscenico gli strumenti creando un appeal mediatico non indifferente. “Trovo la polemica sterile e fine a se stessa. Noi siamo cresciuti con l’hardcore vero, ma anche con i Sum41 e con gruppi simili che non sono nuovi a questo tipo di situazioni sul palco. E’ una cosa che accade da decenni, specialmente nel rock e nel pop-rock. Forse è una novità per le nuove generazioni, ma non dovrebbe stupire più di tanto” – ha precisato proprio Alessio Bernabei.

Sul ritorno della band, sono tutti concordi nell’affermare: “prima di tornare sul palco abbiamo bisogno di altri singoli. Non vogliamo fare concerti solo con cover e pezzi dei Dear Jack. Adesso siamo i Follya. Non mancheranno le canzoni del passato come ‘Domani è un altro film‘, cantata la scorsa estate al Summer festival di Coca-Cola, ma la strada è chiara e tracciata, che porterà di certo all’album ma non nella prima parte del 2023”.

