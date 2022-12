FONDAZIONE LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA/ De Bortoli, Manes e Micciché nominati nel nuovo CdA

Lotteria Filantropica Italia Ente Filantropico, l’ente costituito per gestire la Lotteria Filantropica Italia, la prima lotteria che destina l’intero ricavato a progetti filantropici, annuncia la nomina di Ferruccio De Bortoli, Vincenzo Manes e Gaetano Miccichè come membri del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi componenti avranno in particolare il compito di coordinare e supervisionare la gestione della prima Lotteria Filantropica Italia, un programma nazionale di filantropia collettiva che permetterà di finanziare progetti di valore che creano benessere sociale e occupazione in tutto il Paese.

La Lotteria Filantropica Italia, autorizzata e regolamentata dalla Direzione Giochi dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, prenderà il via il 1° febbraio, data dalla quale sarà possibile partecipare alla prima lotteria al mondo che destina l’intero ricavato a progetti filantropici.

Il biglietto è una donazione deducibile ai sensi del D.lgs 117/2017 ed è acquistabile fino al 30 luglio 2023 direttamente sul sito www.lotteriafilantropicaitalia.it

I progetti beneficiari riguardano aree fondamentali per lo sviluppo sociale del Paese.

Tutti i progetti saranno realizzati su scala nazionale, creeranno occupazione e saranno in grado di autosostenersi nel medio lungo termine

L’estrazione è prevista per il prossimo 9 novembre. Il vincitore avrà il privilegio di scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti filantropici proposti dalla Fondazione.

Lotteria Filantropica Italia Ente Filantropico è l’ente di diritto privato costituito per iniziativa di Fondazione Italia Sociale, la fondazione nata per favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia con l’obiettivo di raccogliere risorse private da destinare a progetti nazionali, di interesse sociale e pubblico per dare sostegno al non profit italiano.

Fondazione Italia Sociale é promotrice della Legge del 17 dicembre 2018, n. 136 – art. 18 comma 2 bis e ter che ha introdotto l’istituto della «lotteria filantropica».

