Fonseca esonerato dalla Roma/ Allenatore via a fine stagione: “Ho dato il massimo”

ROMA, PAULO FONSECA VIA A FINE STAGIONE

E’ ufficiale: Paulo Fonseca esonerato dalla Roma, andrà via a fine stagione. È questo l’annuncio che ci arriva in questi minuti dal sito ufficiale del club giallorosso, dove si legge la decisione della società di non proseguire con il tecnico lusitano per il prossimo anno. La scelta da parte del club di Trigoria non ci trova sorpresi, ma forse appena colpiti dal tempismo, considerato che solo tra due giorni i giallorossi affronteranno il Manchester United nel match di ritorno delle semifinali di Europa league (ma il 6-2 incassato nel turno di andata rende quasi impossibile la qualificazione alla finale). Da tempo comunque si parlava del possibile addio di Fonseca alla Roma a fine stagione, fin dallo scorso inverno con lo scoppio del caso-Dzeko: negli ultimi giorni poi il KO in coppa e le ultime sconfitte che hanno di fatto allontanato sempre di più l’obiettivo Champions, potrebbero aver spinto la dirigenza ad affrettare l’addio, anche per velocizzare poi i tempi nel post season, per la ricerca di un nuovo tecnico (si parla di Maurizio Sarri) e l’inserimento di quest’ultimo nello spogliatoio giallorosso.

Ubaldo Righetti colpito da infarto: come sta?/ L'ex Roma stava giocando a padel

FONSECA: “ALTI E BASSI MA SEMPRE DATO IL MASSIMO”

Nel comunicato in cui la società ha annunciato oggi pomeriggio l’addio di Paulo Fonseca alla Roma, le massime figure del club di Trigoria hanno speso parole di ringraziamento per il lavoro svolto dal tecnico lusitano negli ultimi due anni. Pure sono state riportare le parole dello stesso Fonseca: “In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo”. Il lusitano poi si spende in ringraziamenti per “i tifosi, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori”, ma pure per “Dan e Ryan Friedkin e Thiago Pinto”. Infine un ultimo messaggio che riguarda gli impegni più vicini: “Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.

