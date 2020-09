Fonseca esonerato?/ Rumors dalla Spagna: Allegri nuovo allenatore della Roma, ma…

L’avventura di Paulo Fonseca alla Roma potrebbe essere già al capolinea. La prima giornata di Serie A non è stata ancora conclusa e già si parla di un possibile esonero dell’allenatore giallorosso. Il pareggio in casa del Verona alla prima di campionato ha già creato qualche malumore a Trigoria. Non per il risultato in sé, ma per le considerazioni sul caso Dzeko, rimasto in panchina per tutta la partita, e il clima non idilliaco attorno all’allenatore, che tra l’altro sta ancora aspettando risposte dal calciomercato. Il nuovo presidente Friedkin però potrebbe cominciare a cambiare dalla panchina. La nuova proprietà ha grandi ambizioni, per questo sta pensando a Massimiliano Allegri per rilanciare la squadra. La prossima partita di campionato, quella con la Juventus, potrebbe essere già uno spartiacque. Del possibile esonero di Fonseca si parla anche in Spagna, dove todofichajes parla dell’ipotesi Allegri, forse già prima della gara di domenica o subito dopo in caso di risultato negativo.

FONSECA ESONERATO? LA ROMA PENSA AD ALLEGRI…

Per Massimiliano Allegri resta in piedi anche l’ipotesi Paris St Germain, ma ripartire dalla Serie A sarebbe uno stimolo forte per lui. Secondo Calciomercato.it quella di Allegri alla Roma è comunque più di una semplice ide, quindi lo spettro dell’allenatore livornese sembra già aleggiare sopra la testa di Fonseca. E pensare che la stagione è cominciata da appena un giorno. A gettare benzina sul fuoco lo stesso tecnico, che ieri è stato protagonista della puntata di Ballando con le Stelle. Prima di scendere in pista, l’ex allenatore della Juventus si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha fatto discutere nelle ultime ore e ha fatto crescere le voci riguardanti un suo approdo sulla panchina della Roma al posto di Paulo Fonseca. Quando gli è stato chiesto “alla Roma non ci vieni?”, Massimiliano Allegri ha replicato: “No (ride ndr). Vediamo, non si sa. Non si sa, vediamo. Sono stufo di stare fermo”.



