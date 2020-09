Diretta Verona Roma/ Streaming video DAZN: al Bentegodi per la Serie A (1^ giornata)

DIRETTA VERONA ROMA: L’ULTIMA DI DZEKO IN GIALLOROSSO

Verona Roma, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi, si gioca alle ore 20:45 di sabato 19 settembre ed è uno degli anticipi che rientrano nel programma della 1^ giornata di Serie A 2020-2021. Anche qui dunque torna il campionato, e sarà parecchio interessante vedere come si comporteranno i giallorossi che sono stati protagonisti di un ottimo post-lockdown, risultando tra le squadre migliori e blindando un quinto posto che ha consentito di tornare in Europa League. Seconda stagione nella capitale per Paulo Fonseca che punta dunque a migliorarsi, ma secondo anno sulla panchina dell’Hellas per Ivan Juric che ha guidato una squadra sorprendente, capace per esempio di battere la Juventus campione d’Italia e frenare l’Inter e andare ad esplorare le posizioni internazionali, anche se solo per un certo periodo. Ora allora non resta che accomodarci per scoprire quello che succederà nella diretta di Verona Roma; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco andiamo a studiare quali potrebbero essere le scelte da parte dei loro allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni per la sfida del Bentegodi. Che potrebbe essere l’ultima partita di Dzeko nella Roma.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Consueto 3-4-2-1 per Juric in Verona Roma, ma l’allenatore croato deve fare i conti con l’infortunio di Lazovic: a sinistra allora scatta l’ora di Dimarco che è favorito sul nuovo arrivo Ruegg, in mezzo al campo l’altro nuovo acquisto Tamèze che si è messo in mostra nei sei mesi all’Atalanta e farà coppia con Miguel Veloso. In difesa l’ex Mert Cetin prende il posto di Rrahmani davanti a Silvestri, completando il reparto con Gunter e Dawidowicz, vista la recente cessione di Kumbulla proprio alla Roma; Faraoni gioca a destra, a supporto del centravanti che sarà Di Carmine dovrebbero esserci Benassi e Zaccagni. Roma con tanti dubbi: ancora out lo sfortunatissimo Zaniolo che tornerà a marzo, sulla trequarti allora sono previsti Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, che per il momento resta giallorosso e potrebbe completare la sesta stagione nella capitale.

Per il resto Fonseca lancia il 3-4-2-1 visto nel post-lockdown, con pochi cambi rispetto a come si era chiusa la passata stagione: a destra ci sarà presumibilmente l’olandese Karsdorp che è tornato dal prestito, ma resta da valutare la condizione di Bruno Peres. A sinistra giocherà Spinazzola, in mezzo al campo il duo formato da Amadou Diawara e Veretout mentre in difesa potrebbe essere già scoccata l’ora di Kumbulla, arrivato in giallorosso in prestito (con obbligo di riscatto) e pronto a guidare la retroguardia con l’alternativa Cristante, provato in posizione arretrata nel corso delle amichevoli estive e che potrebbe scoprire un’altra posizione in una carriera che ce lo ha già presentato come importante jolly. A fargli compagnia al giovane difensore o all’ex Atalanta, come protezione di Pau Lopez, saranno poi il cresciutissimo Ibanez e Gianluca Mancini.

QUOTE E PRONOSTICO

Giallorossi ovviamente favoriti nelle quote proposte dall’agenzia Snai per Verona Roma, ma gli scaligeri si difendono: la loro vittoria è identificata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare 3,45 volte quanto messo sul piatto, il segno2 sul quale puntare per il successo esterno della Roma porta in dote una vincita corrispondente a 2,10 volte la giocata. Questo bookmaker inoltre ha previsto un valore di 3,40 volte la vostra puntata per il pareggio, come sempre regolato dal segno X.



