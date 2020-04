Fontana “Regione Lombardia vara finanziaria: 3 miliardi”/ “Anche se Governo dice no”

Pubblicità

«Decisioni straordinarie contro il coronavirus»: così titolava la Regione Lombardia il lancio del breve video in cui il Governatore Fontana ha effettivamente annunciato la “bomba” finanziaria che il governo regionale è pronto a calare senza il “permesso” del Governo. «Oggi pomeriggio in Giunta una proposta di legge che è veramente rivoluzionaria, noi per dare risposta concreta alla nostra economia, per dare aiuto concreto alla ripresa metteremo a disposizione 3 miliardi»: Fontana nei giorni del più forte scontro istituzionale tra Governo centrale e territori del Nord su diversi settori (le morti in Rsa, la gestione dell’emergenza sanitaria nei primi giorni e ovviamente anche il tema per la fase 2) cala “l’asso” e ipotizza fin da subito una finanziaria che nelle ripresa imminente possa essere un concreto aiuto a tutti i cittadini e imprese lombarde colpite dal dramma del coronavirus.

«Sono 3 miliardi», ribadisce Fontana, «e sono soldi veri per un grande piano di investimenti»: nell’attesa di capire i dettagli della proposta di legge che oggi pomeriggio arriverà in Giunta Lombardia, alcune anticipazioni vengono fatte già dal Governatore nella breve diretta Facebook delle ore 13. «La Lombardia vuole parlare con i fatti e vuole rilanciare l’economia ed essere vicini ai propri cittadini», spiega Fontana nel video-annuncio sulla nuova finanziaria.

FONTANA “ECCO COME USEREMO I 3 MILIARDI STANZIATI”

«Da subito verranno messi a dissezione 400 milioni di euro per i Comuni e le province perché possano intervenire in opere pubbliche che daranno la possibilità al comparto di ripartire»; Fontana la definisce una decisione non solo «straordinaria» ma anche «urgente» per non permettere che la crisi coronavirus porti ulteriore danni sociale ed economico alla locomotiva d’Italia e tra le Regioni più ricche e operose d’Europa, al netto della pandemia. «Così si va nella direzione di fatti concreti», ed è alquanto evidente il riferimento “indiretto” alle azioni del Governo che invece vengono giudicate da Fontana (non da oggi) «lente e attendiste».

Sul finire del video, Fontana spiega poi che alla proposta di legge vi sarà anche una seconda parte specifica ancora più dettagliata: «mettere a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari. Vi avevamo detto che erano 80 milioni, ma saranno invece 82 secondo le nostre ultime disposizioni». Fontana infine spiega che tale modifica è stata immessa in questa “maxi finanziaria regionale” perché la Lombardia è ancora in attesa dell’ok del Governo in merito a questi stanziamenti: «noi ci cominciamo a portare avanti e iniziamo a portare l’approvazione del Pdl che eventualmente ci consentirà di erogarli a prescindere dall’autorizzazione o meno dello Stato di Roma». Vengono poi erogati 10 milioni a favore delle aziende che intendono riconvertire il proprio manufatto in dispositivi sanitari per la prevenzione e cura del coronavirus «che tanto ci sono mancati in questi mesi di crisi».





