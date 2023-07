Fontana: “Sostenibilità deve essere nell’interesse dell’uomo”/ “Malpensa penalizzato”

Attilio Fontana, nel corso dell’evento di DHL Express Italy, “Sostenibilità in azione per il futuro”, all’aeroporto di Malpensa, ha parlato dei progetti sul tema. “Tutti siamo consapevoli che la sostenibilità sia un elemento imprescindibile per il futuro, ma la sostenibilità deve avere sempre al centro l’interesse dell’uomo, delle persone, dei cittadini”, ha premesso.

Le sue idee in merito sono piuttosto chiare. “La sostenibilità non può essere ‘ideologia’, non deve trasformarsi nel tentativo di distruggere tutto quello che sta intorno a noi soltanto nel mito dell’ambiente. L’ambiente, ovviamente deve essere tutelato, ma ciò deve coniugarsi con il rispetto dell’economia e delle necessità delle donne e degli uomini”, ha affermato il governatore della Lombardia. All’evento era presente anche Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e Finanze del Governo di Giorgia Meloni.

Fontana: “Sostenibilità deve essere nell’interesse dell’uomo”. La questione Malpensa

Il tema della sostenibilità è centrale anche per quel che riguarda il futuro dell’aeroporto di Malpensa, dove si è svolto l’evento di DHL Express Italy. “La richiesta dell’ampliamento dell’hub di Malpensa, che era stata sottoscritta dai sindaci e dal territorio, è giusta. Anche perché in quel momento era stata dichiarata l’inattuabilità di tutti gli altri progetti da parte di Enac”, ha sottolineato Attilio Fontana.

E ha concluso: “È fuori dubbio che si stia cercando di penalizzare Malpensa in tutti i modi e i sistemi possibili. Dalla gestione di Alitalia in poi, è stato sempre un susseguirsi di tentativi per depotenziare questo hub. Il nostro scalo però, ha una forza insita tale per cui riesce sempre a dimostrare un’importanza oggettiva che nessuno potrà mai negare”, queste le dichiarazioni del governatore della Lombardia.

