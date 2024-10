PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CELTIC: CHI GIOCA A BERGAMO?

Con le probabili formazioni Atalanta Celtic ci dirigiamo a grandi passi verso la partita che si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 23 ottobre, per la terza giornata di Champions League 2024-2025: la Dea torna al Gewiss Stadium dopo la netta affermazione sullo Shakhtar (ovviamente in campo neutro) ed è in totale fiducia, perché in questa Champions League a girone unico non ha ancora perso e deve ancora subire il primo gol, per di più all’esordio contro l’Arsenal ha anche sprecato un rigore e dunque, magari con un po’ di fortuna in più, avrebbe potuto trovarsi a punteggio pieno in un percorso che rimane comunque ampiamente positivo.

Diretta/ Venezia Atalanta (risultato finale 0-2): bergamaschi senza problemi! (Serie A, 20 ottobre 2024)

Il Celtic fino a questo momento è stato croce e delizia, se così si può dire: una bellissima manita rifilata allo Slovan Bratislava ma poi le sette reti incassate dal Borussia Dortmund, diciamo che per il valore degli avversari per gli scozzesi sarà difficile fare strada nella competizione ma l’Atalanta deve comunque onorare il rivale di oggi. Adesso vedremo quello che succederà a Bergamo, noi restiamo in attesa del calcio d’inizio e nel frattempo facciamo la solita valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, possiamo prenderci del tempo per analizzare in maniera approfondita le probabili formazioni Atalanta Celtic.

Diretta/ Atalanta Cesena Primavera (risultato finale 1-1): Balde risponde a Coveri! (20 ottobre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO ATALANTA CELTIC

A corredo delle probabili formazioni Atalanta Celtic possiamo anche leggere le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui la Dea parte con i favori del pronostico in virtù del valore da 1,42 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria, laddove il segno 2 che regola l’affermazione del Celtic vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,50 volte quanto avrete messo sul piatto. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 5,25 volte l’importo che avrete pensato di investire.

Supercoppa Italiana 2025, ufficiale il programma/ Ecco le date di semifinali e finale (oggi 9 ottobre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CELTIC

LE SCELTE DI GASPERINI

Sicuramente il tema nelle probabili formazioni Atalanta Celtic riguarda la difesa: Gian Piero Gasperini deve monitorare la situazione di Hien e Kolasinac, entrambi influenzati, in alternativa ci sono giocatori come De Roon, già arretrato a Venezia, e Godfrey e allora il reparto potrebbe cambiare con almeno l’olandese schierato al fianco di Djimsiti, mentre da valutare chi tra Hien e Kolasinac eventualmente recupererebbe perché nel caso sarebbe utilizzato Godfrey. Ruggeri può tornare titolare a sinistra con uno tra Bellanova e Zappacosta a destra; in mezzo al campo invece si va per la conferma di Ederson e Pasalic.

Per quanto riguarda la zona avanzata, a giocarsi il posto è Samardzic: l’ex Udinese contende una maglia sulla trequarti dove però tornerà sicuramente titolare Lookman, a quel punto a rimanere in panchina sarebbe De Ketelaere anche se l’olandese eventualmente potrebbe giocare da centravanti tattico lasciando a riposo Retegui, anche considerando che la partita è sulla carta abbordabile. Anche in questo senso Gasperini dovrà capire bene come operare, tenendo conto che certamente non sarà della serata Brescianini, che è ancora costretto ai box e dunque accorcia le comunque buone rotazioni in questo reparto.

LE MOSSE DI RODGERS

Secondo le probabili formazioni Atalanta Celtic, Brendan Rodgers dovrebbe puntare sul 4-3-3: in porta naturalmente va Kasper Schmeichel, difesa che conta sui due centrali Scales e Trusty con due laterali che dovrebbero essere Johnston a destra (attenzione però alla concorrenza di Ralston) e Taylor a sinistra. In mezzo al campo capitan McGregor comanda di fatto le operazioni; con lui Engels e Bernardo ma senza dimenticarsi di alternative come McCowan e Hatate; qui il Celtic non ha comunque troppe opzioni anche se certamente può permettersi di far ruotare alcuni giocatori, più ricco il reparto avanzato per comporre il tridente.

Kuhn e Maeda sono partiti titolari al Signal Iduna Park, in qualità di esterni; Forrest e Yang Hyun-Jun possono giocare a destra mentre Luis Palma sarebbe un’opzione per il versante opposto del campo, come prima punta invece scalpita dalla panchina Itah che è in ballottaggio con Furuhashi, la sensazione è che il giapponese possa nuovamente ricoprire lo spot da titolare nella partita contro l’Atalanta ma vedremo tra qualche ora se sarà effettivamente così.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CELTIC: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini

CELTIC (4-3-3): K. Schmeichel; Johnston, Scales, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Furuhashi, Maeda. Allenatore: Brendan Rodgers