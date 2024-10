VIDEO SHAKHTAR ATALANTA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen l’Atalanta ottiene il primo successo stagionale in Champions avendo la meglio sullo Shakhtar Donetsk per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i bergamaschi iniziano l’incontro molto bene prendendone presto in mano il controllo e si affacciano pericolosamente in attacco all’11’ con Lookman, il quale serve poi dalla sinistra l’assist a Djimsiti per la rete del vantaggio, la prima per il difensore in carriera, al 21′.

Gli uomini di mister Gasperini continuano a dominare il match colleziando un paio di occasioni fallite da Samardzic al 26′ e da De Ketelaere verso il 34′ prima che lo scatenato Lookman sigli il gol del raddoppio, anche per lui il primo in Champions, capitalizzando il suggerimento offertogli da Kolasinac intorno al 44′. Nel secondo tempo gli arancioneri del tecnico Pusic si propongono in zona offensiva al 47′ con il neo entrato Konoplja che manca comunque l’unica vera chance avuta dai padroni di casa in tutto l’arco della partita.

I lombardi chiudono invece i conti in modo definitivo al 48′ con la rete firmata da Bellanova, lesto nel concretizzare con un inserimento il passaggio vincente di Zappacosta, sfortunato poi nel centrare un palo al 52′. Nel finale nessuna delle due compagini crea ulteriori pericoli alle rispettive difese avversarie anche se la Dea perde per infortunio Kossounou, sostituito da Godfrey all’83’.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ghram al 20′ da un lato, Zaniolo e Gasperini al 78′ oltre ad Ederson all’84’ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa seconda giornata del torneo continentale permettono consentono all’Atalanta di raggiungere quota 4 nella classifica della Champions League staccando proprio i dirietti rivali di giornata dello Shakhtar, rimasti appunto bloccati con un solo punto.

VIDEO SHAKHTAR ATALANTA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS