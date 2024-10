DIRETTA DORTMUND CELTIC: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta Borussia Dortmund Celtic, possiamo parlare di quattro precedenti ufficiali nelle Coppe europee tra i gialloneri tedeschi e i bianconeri scozzesi, due delle società più nobili del calcio del Vecchio Continente. Certo, sono precedenti in realtà tutti ormai abbastanza datati, con un bilancio nettamente favorevole al Borussia, grazie a tre vittorie e una sconfitta ma soprattutto due qualificazioni su due per i gialloneri. La prima volta risale al primo turno della Coppa Uefa 1987-1988, con le due partite che andarono quindi in scena il 15 e il 30 settembre 1987.

All’andata a Glasgow il Celtic riuscì a vincere per 2-1, risultato però ribaltato dal 2-0 per il Borussia nella partita di ritorno a Dortmund. Cinque anni e un turno più avanti, dobbiamo passare infatti al secondo turno della Coppa Uefa 1992-1993, con le partite giocate quindi il 20 ottobre e il 3 novembre 1992, in questo caso con un doppio successo tedesco, per 1-0 all’andata in casa ma espugnando anche Glasgow vincendo poi per 1-2 nell’incontro di ritorno.(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV DORTMUND CELTIC IN STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Dortmund Celtic, l’unica possibilità sarà quella di abbonarsi a Sky pacchetto Calcio.

Lo stesso discorso riguarda la diretta Dortmund Celtic streaming con l’applicazione di Sky Go scaricabile su smartphone, tablet e computer.

DORTMUND CELTIC, POSSIBILE SPETTACOLO

Probabilmente una delle sfide più divertente sulla carta la diretta Dortmund Celtic. In questo martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21:00 si affrontano due squadre rispettivamente capaci di vincere la maggior parte delle gare disputate quest’anno.

Soprattuto il Celtic che ha già vinto sia in campionato, tra cui l’Old Firm contro i Rangers per 3-0, sia in Coppa di Lega e sopratutto in Champions League nella prima giornata contro lo Slovan Bratislava con un pesante 5-1.

Il Borussia ne ha vinte cinque delle prime sette tra tutte le competizioni, un ottimo bottino se consideriamo anche la difficoltà del campionato tedesco rispetto a quello scozzese. Anche il BVB ha risposto presente all’esordio europeo battendo 3-0 il Brugge.

LE PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND CELTIC

Guardiamo adesso le probabili formazioni della diretta Dortmund Celtic. I gialloneri scenderanno in campo con il 4-2-3-1: Kobel in porta, difesa a quattro con Couto, Anton, Schlotterbeck e Ryerson. In mediana titolari Emre Can e Gross mentre sulla trequarti Gittens, Brandt e Adeyemi dietro a Guirassy.

Il Celtic predilige un 4-3-3 con Schmeichel tra i pali e qualche metro più avanti Johnston, Trusty, Scales con Taylor nella linea difensiva. Nella zona nevralgica del campo ci saranno McGregor, Bernardo e Engels mentre in attacco Kuhn, Maeda e Kyogo.​

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DORTMUND CELTIC

Ora analizziamo quali sono le quote per le scommesse Dortmund Celtic. L’1 fisso per i tedeschi si trova a 1.50 con il segno X relativo al pareggio a 4.75 e il 2 fisso per gli scozzesi che vale ben sei volte la posta in palio.

Infine diamo uno sguardo alle giocate sulle reti. L’Over 2.5 è fornito 1.52, Under 2.5: 2.55, Gol: 1.83, No Gol: 1.90