PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: MOSSE, TITOLARI E DUBBI AL DALL’ARA

Le probabili formazioni Bologna Roma ci presentano una delle partite di maggiore interesse nella ventesima giornata di Serie A. Il lavoro di Vincenzo Italiano sta finalmente dando i suoi frutti e il Bologna sta risalendo la china: un bis della qualificazione in Champions League sarà complicato, ma gli emiliani possono essere protagonisti e puntano a cominciare l’anno bene, per riscattare la beffarda sconfitta contro il Verona che aveva chiuso con un’amarezza l’ottimo finale dell’anno solare felsineo.

La Roma invece ha già giocato nell’anno nuovo e non ci sarebbe nemmeno bisogno di ricordarlo, perché parliamo evidentemente della splendida vittoria nel derby di domenica scorsa. A proposito di lavoro degli allenatori che sta funzionando, Claudio Ranieri è come sempre una garanzia, però la risalita della Roma deve continuare e non ci si può ancora permettere di fare calcoli in casa giallorossa. La certezza è che ci sono tutte le premesse per un match interessante, allora analizziamo meglio le probabili formazioni Bologna Roma…

PRONOSTICO E QUOTE SONO INTRIGANTI

Prima però di parlare di moduli e titolari, le probabili formazioni cedono per qualche riga il passo alle quote Snai per il pronostico su Bologna Roma, che in verità si annuncia molto incerto, con minime differenze fra i tre segni. Infatti una vittoria della Roma pagherebbe 2,50 volte la posta in palio sul segno 2, mentre si arriverebbe a quota 2,85 per il segno 1 e fino a 3,20 infine in caso di segno X.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

UN PAIO DI DUBBI PER ITALIANO

Le probabili formazioni Bologna Roma dovrebbero riservare un paio di ballottaggi ancora aperti per l’allenatore di casa Vincenzo Italiano, quindi andiamo a curiosare nelle mosse emiliane nel modulo 4-2-3-1: il porta naturalmente l’ex di turno Skorupski e in verità non dovrebbero esserci troppi dubbi nemmeno nella difesa a quattro formata da destra a sinistra da Holm, Beukema, Lucumì e Miranda; Moro e Ferguson tuttavia si giocano il posto al fianco di Freuler nella delicata coppia in mediana del Bologna; passando sulla trequarti, sembrano certi del posto Orsolini a destra e Odgaard, mentre a sinistra Ndoye è favorito, ma insidiato da Dominguez per completare il trio alle spalle della prima punta Castro.

TUTTO CHIARO PER RANIERI?

Dovrebbe invece essere tutto chiaro per Claudio Ranieri dopo la bella vittoria nel derby per quanto riguarda le probabili formazioni Bologna Roma. Ecco allora che il modulo di riferimento è il 3-5-2, nel quale davanti al portiere Svilar sembra in questo periodo assodata la difesa a tre con Mancini, Hummels e N’Dicka; a centrocampo partiamo dal grande ex Saelemaekers come esterno destro, poi Konè, in regia Paredes e capitan Pellegrini nel cuore della mediana che sarà completata sulla sinistra da Angelino; infine, sembrano entrambi in ripresa e quindi in attacco diamo fiducia alla coppia firmata dalla fantasia di Dybala e dalle doti da centravanti di Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.