DIRETTA ROMA LAZIO, L’ATTESISSIMO DERBY DI ROMA

Anche quest’anno è arrivato il momento più atteso nella Capitale, quello della diretta Roma Lazio, che andrà in onda domenica 5 gennaio alle ore 20:45. La Lazio arriva a questo derby con un grosso vantaggio in classifica rispetto ai rivali cittadini, una situazione che non si verificava da anni. Entrambe le squadre infatti hanno vissuto dei cambi in panchina, con esiti diametralmente opposti. Se infatti da un lato Marco Baroni sta stupendo tutti sulla panchina della Lazio, la Roma si è trovata, dopo l’esonero di De Rossi ad inizio stagione, in una situazione complicatissima. La classifica ha visto i giallorossi scendere nella metà destra sotto la guida di Ivan Juric, salvo poi risalire la china con i buoni risultati degli ultimi tempi sotto la guida di Claudio Ranieri. La Roma ha infatti raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime sei, e l’ultimo pareggio per 1-1 in casa del Milan fa ben sperare.

Ma in un derby si sa, la classifica conta poco. L’ultima sfida finì 1-0 per la Roma, gol di Mancini alla trentunesima giornata dello scorso campionato. Ma basta andare indietro di una partita per trovare anche l’ultima vittoria biancoceleste, quella del 10 gennaio che valse alla Roma l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il 5 gennaio si mette così ancora una volta in palio il primato della Capitale.

DIRETTA ROMA LAZIO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Roma Lazio sarà trasmessa domenica 5 gennaio alle 20:45 su DAZN, che detiene i diritti del match e della Serie A Enilive. Gli utenti potranno seguire la diretta Roma Lazio in streaming su dispositivi mobili e smart TV.

ROMA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ranieri schiera la Roma con il suo solito 3-4-2-1: Svilar in porta, difesa a tre con Mancini, Ndicka e Hummels, tornato al centro del progetto con l'arrivo di Ranieri. A centrocampo Saelemaekers e Angelino sugli esterni, Paredes e Koné al centro. In attacco, Dybala ed El Shaarawy a supporto di Dovbyk, reduce da uno straordinario assist contro il Milan. La Lazio di Baroni adotta il 4-3-3: Provedel in porta, difesa con Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In mezzo al campo Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. Il tridente offensivo vede Isaksen e Zaccagni sulle fasce, con Castellanos punta centrale.

DIRETTA ROMA LAZIO, LE QUOTE

Secondo i bookmakers la diretta Roma Lazia sarà una partita equilibrata ma con la Roma leggermente favorita a 2.50, contro la vittoria della Lazio fissata a 2.90. Il pareggio è invece l’opzione meno probabile, quotato a 3.20. Gli analisti suggeriscono un match con molte emozioni, con Over 2.5 a 1.95 e Under 2.5 a circa 1.85.