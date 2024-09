PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: SCOPRIAMO LE MOSSE TATTICHE

Cresce l’attesa per il big-match in Sardegna, allora scopriamo tutto quello che le probabili formazioni Cagliari Napoli potranno dirci verso la partita di oggi, domenica 15 settembre 2024, per la quarta giornata di Serie A. Sotto i riflettori soprattutto il Napoli di Antonio Conte, reduce da un avvio di campionato con molti alti e bassi, anche all’interno della singola partita, come ha dimostrato la preziosa ma assai sofferta vittoria in rimonta contro il Parma. Punti pesanti, ma per lo scudetto sarà fondamentale la continuità…

DIRETTA/ Cagliari Inter Primavera (risultato finale 0-1): decide il gol di Spinaccè! (oggi 14 settembre 2024)

Esame evidentemente impegnativo per il Cagliari di Davide Nicola, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato ma in casa ha bloccato la Roma, prima di non andare oltre il pareggio anche contro il Como e di perdere a Lecce. Meglio contro la big finora i rossoblù sardi, chissà se sapranno di nuovo ben figurare anche contro i partenopei: tenendo presente tutto questo, buttiamoci adesso sull’analisi delle probabili formazioni Cagliari Napoli.

Claudio Ranieri: "A Cagliari ho chiuso un cerchio ma resta un sogno"/ "Vorrei allenare una Nazionale"

ECCO COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO

Facendo una pausa dalle probabili formazioni prendiamo in considerazione anche il pronostico di Cagliari Napoli secondo le quote Snai. I partenopei sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,80; in caso di pareggio, la quotazione per il segno X è di 3,75 mentre un successo casalingo del Cagliari varrebbe 4,50 volte la posta in palio sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

COSA FARÀ OGGI NICOLA?

Le probabili formazioni Cagliari Napoli ci dicono che mister Davide Nicola dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2 con tanti italiani protagonisti, osservazione non banale nel calcio di oggi. Cominciamo allora dal portiere Scuffet, protetto dalla difesa a tre che prevediamo con Zappa, Mina e Luperto; nel folto centrocampo a cinque del Cagliari ecco Azzi a destra, poi l’ex Gaetano e Prati (con un piccolo dubbio sulla condizione), che sono favoriti nei ballottaggi rispettivamente con Deiola e Viola, mentre a completare la mediana dovremmo vedere Marin e sulla sinistra Augello; infine, i due attaccanti titolari dei rossoblù dovrebbero essere Luvumbo e Piccoli.

Cesare Poli, morto l'ex calciatore del Cagliari/ "Cece" vinse lo scudetto con Gigi Riva: aveva 79 anni

ECCO LE DECISIONI DI CONTE!

Il calciomercato estivo potrebbe cominciare a lasciare un segno profondo per Antonio Conte nelle probabili formazioni Cagliari Napoli, specie in attacco – ma attenzione a vari ballottaggi. Nel modulo 3-4-2-1 ci aspettiamo Meret in porta e davanti a lui capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; a centrocampo ecco Mazzocchi a destra, mentre è possibile il ballottaggio fra McTominay e Zambo Anguissa per affiancare il regista Lobotka e sono in duello anche Olivera e Spinazzola a sinistra; un dubbio significativo anche sulla trequarti, dove Neres e Politano si giocano il posto al fianco di Kvaratskhelia per agire alle spalle di Lukaku, pronto a giocare titolare nel Napoli per la prima volta.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Gaetano, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, Olivera; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.