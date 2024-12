PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI: CHI GIOCA IL DERBY TOSCANO?

La prima notizia è che si gioca, perché per fortuna le notizie sulla salute di Edoardo Bove sono rassicuranti, per cui adesso possiamo dare spazio alle probabili formazioni Fiorentina Empoli, il derby toscano che non è mai banale, anche perché spesso ha sorriso ai cugini “di campagna” negli ultimi anni. Chissà cosa potrà succedere oggi in un ottavo di Coppa Italia che vedrà comunque la Fiorentina in una situazione psicologica fatalmente particolare, ma comunque desiderosa di andare in fondo, come di recente ai viola è riuscito piuttosto bene in Coppa.

Dall’altra parte c’è l’Empoli che proverà a fare la sorpresa: il regolamento della Coppa Italia notoriamente non aiuta molto le piccole, almeno la trasferta è breve in questo caso e l’Empoli ci arriva sulla scia di un campionato finora piuttosto buono, anche se l’ultima giornata ha portato la batosta contro il Milan. Questo è il quadro della situazione, ma ora buttiamoci sull’analisi delle probabili formazioni Fiorentina Empoli…

LE QUOTE PER IL PRONOSTICO SUL DERBY

Apriamo la classica parentesi sul pronostico nelle probabili formazioni Fiorentina Empoli grazie alle quote Snai: il segno 1 è certamente favorito e quotato a 1,45, mentre poi si sale già a 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,75 volte la posta in palio su una vittoria dell’Empoli e di conseguenza sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI

IL TURNOVER DI PALLADINO

Le probabili formazioni Fiorentina Empoli vedranno un buon turnover da parte dell’allenatore viola Raffaele Palladino, che nel suo modulo 4-2-3-1 darà un buono spazio alla rotazione fra i titolari: dal primo minuto quindi potremmo vedere Terracciano in porta; la difesa a quattro con Kayode a destra, Comuzzo e Pongracic centrale e il terzino sinistro Parisi; in mediana i due titolari potrebbero essere oggi Adli e Cataldi; le rotazioni sono evidenti nel reparto offensivo della Fiorentina, con Ikoné esterno destro, Beltran in posizione centrale e Sottil ala sinistra alle spalle di Kouamé, che dovrebbe essere il centravanti gigliato al Franchi.

ECCO LE MOSSE DI D’AVERSA

Il discorso legato al turnover vale d’altronde anche per Roberto D’Aversa e per gli ospiti nelle probabili formazioni Fiorentina Empoli. In questo caso il modulo di riferimento è il 3-5-2 e davanti al portiere Vasquez stasera potremmo assistere alla difesa a tre formata da Goglichidze, Ismajli e Viti; a centrocampo potrebbero agire Gyasi a destra, poi Maleh, il regista Henderson e Anjorin nel cuore della mediana, infine Cacace come esterno sinistro; restano ancora le due maglie nel tandem d’attacco dell’Empoli, che potrebbero essere assegnate a Esposito e Colombo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.