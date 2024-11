PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PAPHOS: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni Fiorentina Paphos ci introducono alla partita che si gioca all’Artemio Franchi, giovedì 28 novembre, per la quarta giornata nel girone di Conference League 2024-2025: una Viola che sta volando in campionato deve provare a riprendere la corsa anche in Conference League, dove ha incredibilmente perso contro l’Apoel Nicosia mancando una bella occasione per rimanere al comando della classifica, e soprattutto fare un bel passo avanti verso una qualificazione agli ottavi ora ancora da cercare, tenendo conto del fatto che gli avversari sono ostici almeno sulla carta, avendo come la Fiorentina 6 punti dopo tre giornate.

Per questo motivo Raffaele Palladino deve fare le sue valutazioni: la situazione in Serie A dice che questa Fiorentina non può non pensare al sogno scudetto o almeno alla possibilità di andare in Champions League, ma anche la Conference League (soprattutto dopo due finali perse) va onorata nel migliore dei modi, dunque certamente ci sarà turnover ma nelle probabili formazioni Fiorentina Paphos potremmo anche ipotizzare che qualcuno dei titolarissimi sia regolarmente in campo, lo stabiliremo tra qualche ora perché nel frattempo possiamo provare a fare le nostre ipotesi sulle scelte dei due allenatori nella partita dell’Artemio Franchi.

QUOTE E PRONOSTICO FIORENTINA PAPHOS

Naturalmente le quote che sono state previste dai bookmaker, in questo caso la Snai, danno ampiamente ragione ai viola come leggiamo a corredo delle probabili formazioni Fiorentina Paphos: il segno 1 per la vittoria della squadra gigliata porta in dote una vincita che corrisponde a 1,30 volte quanto avrete messo sul piatto, già con l’opzione del segno X per il pareggio siamo ad un valore pari a 5,25 volte l’importo investito e infine con il segno 2, che va a regolare il successo del Paphos, il vostro guadagno ammonterebbe a 7,50 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PAPHOS

IL TURNOVER DI PALLADINO

Quanto turnover stasera? Questa è la domanda che attanaglia Palladino nelle probabili formazioni Fiorentina Paphos, i viola con le seconde linee perdono parecchio come si è visto ma è chiaro che alcuni titolari debbano riposare. In porta vedremo comunque Pietro Terracciano, davanti a lui ci sarà un’occasione per Matias Moreno e Martinez Quarta ma non bisogna dimenticarsi di Pongracic che è tornato a disposizione e potrebbe avere una maglia, dunque già ballottaggio al centro di una difesa che per il resto potrebbe avere in Kayode a destra e Parisi a sinistra i due terzini, dunque qui ci sarebbe ricambio per i viola.

Anche a centrocampo però si punta sulle rotazioni: a giocare nel reparto nevralgico infatti possiamo puntare su Mandragora, magari con la conferma di uno tra Edoardo Bove e Adli in cabina di regia. Davanti a questo punto si candida nuovamente Beltran, oppure lo stesso Adli come trequartista se non Colpani, già schierato titolare al Sinigaglia di Como. Appare invece evidente che Ikoné e Riccardo Sottil partiti dalla panchina in campionato saranno in campo dal primo minuto, il vero dubbio riguarda Kean: troppo importante in campionato per quello che sta facendo, ma tenerlo fuori ora facendogli perdere il ritmo potrebbe essere controproducente.

LE MOSSE DI CARCEDO

Da valutare anche le mosse di Juan Carlos Carcedo nelle probabili formazioni Fiorentina Paphos: il tecnico della squadra cipriota si affida a un 4-2-3-1 speculare a quello dei viola, con Ivusic in porta e una linea difensiva nella quale Goldar e Luckassen dovrebbero essere i due centrali avendo invece in Bruno e Jonathan Silva i due terzini. A centrocampo si va per la conferma del tandem formato da Pêpê e Tanlongo; restano favoriti loro due ma Carcedo sa di poter contare su Domingos Quina che è una sorta di titolare aggiunto, lo stesso discorso riguarda anche la corsia destra sulla trequarti del Paphos.

Qui infatti si possono alternare Joao Correia, terzino naturale che si alza e ha già segnato due gol in Conference League, e Jajá: sarà un testa a testa molto interessante e noi possiamo ipotizzare che il primo dei due sarà schierato titolare, ma siamo appunto nel campo delle sensazioni. Sull’altro versante avremo Tankovic con Dragomir che si prenderà invece lo slot centrale in questa linea che appoggia la prima punta, in questo caso Jairo appare in netto vantaggio su Anderson Silva.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PAPHOS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Pongracic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Adli; Ikoné, Colpani, R. Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

PAPHOS (4-2-3-1): Ivusic; Bruno, Goldar, Luckassen, J. Silva; Pêpê, Tanlongo; Joao Correia, Dragomir, Tankovic; Jairo. Allenatore: Juan Carlos Carcedo