VIDEO COMO FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia la Fiorentina ha la meglio sul Como vincendo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini del video Como Fiorentina con i gol e gli highlights. Nel primo tempo la gara si rivela essere parecchio bloccata in avvio e nessuna delle due squadre pare in grado di portare reali pericoli alle rispettive difese avversarie finchè Cutrone va alla conclusione per i biancoblu senza cogliere di sorpresa De Gea intorno al 18′.

Video Torino Monza (1-1)/ Gol e highlights: a Masina risponde Djuric! (Serie A, 24 novembre 2024)

La risposta dei viola è affidata ad Adli che realizza il gol del vantaggio con l’aiuto di Beltran verso il 19′. Passano i minuti ed i gigliati non concretizzano una doppia occasione con Kean al 39′ così come i lombardi sprecano una chance per pareggiare col solito Cutrone in acrobazia nel recupero al 45’+2′. Nel secondo tempo i Lariani ricominciano con il piede premuto sull’acceleratore sperando forse di pervenire al pareggio ma nè Goldaniga nè Barba si dimostrano essere abbastanza precisi per battere De Gea all’ora di gioco.

Serie A/ Inter arrembante, Napoli lepre del campionato. Deludono Juventus e Milan

Nel finale i toscani siglano invece il gol del raddoppio definitivo per merito di Kean, su assist di Sottil, al 68′ e chiamano in causa Audero con un altro tentativo di Ikone all’86’ prima che gli uomini guidati dal tecnico Cesc Fabregas restino in inferiorità numerica dal 90’+2′ per colpa dell’espulsione rimediata da Dossena, qualche istante dopo essere anche stato ammonito.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Matteo Marchetti, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, oltre ad aver espulso Dossena con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Nico Paz al 29′ e Dossena all’88’ da un lato, Beltran al 58′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa tredicesima giornata di campionato permettono alla Fiorentina di toccare quota 28 nella classifica della Serie A 2024/2025 mentre il Como non si muove, rimanendo appunto fermo a 10 punti.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Lazio aggancia il treno di testa (24 novembre 2024)

VIDEO COMO FIORENTINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS