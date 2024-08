PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: CHI GIOCA A MARASSI?

Come succede ormai da qualche anno, ad aprire la prima giornata di Serie A ci saranno i campioni in carica, analizziamo quindi subito le probabili formazioni di Genoa Inter che ci attende oggi pomeriggio a Marassi. C’è attesa anche per i padroni di casa, perché il Grifone di Alberto Gilardino era stato una delle migliori realtà dello scorso campionato, mentre nella nuova stagione ha cominciato con un successo al debutto in Coppa Italia. Certo, adesso il livello di difficoltà della sfida è molto più alto, ma il Genoa potrebbe ambire a mettere in difficoltà anche i nerazzurri.

Dall’altra parte, tutti i riflettori saranno per il debutto dell’Inter di Simone Inzaghi con lo scudetto e la seconda stella sul petto. La continuità è il punto di forza, dal momento che tutti i protagonisti sono ancora presenti e li attendiamo titolari fin da oggi allo stadio Luigi Ferraris, per cominciare a fare sul serio dopo un’estate con risultati altalenanti . vedi pareggi sia contro il Pisa sia contro il Chelsea, non esattamente rivali di pari valore sulla carta. Tutto questo premesso, adesso è decisamente meglio scoprire cosa ci riserveranno le probabili formazioni di Genoa Inter…

ECCO PURE PRONOSTICI E QUOTE

I nostri lettori lo sanno, nelle probabili formazioni di Genoa Inter ecco allora adesso uno spazio anche per le quote dell’agenzia Snai circa il pronostico sulla partita. Gli ospiti tricolori sono nettamente favoriti e il segno 2 è proposto a 1,50, mentre già per il pareggio si salirebbe a quota 4,25 sul segno X e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse vincere il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

ECCO LE PRIME SCELTE PER GILARDINO

Le probabili formazioni di Genoa Inter vedono Alberto Gilardino intenzionato a puntare sul modulo 3-5-2 con diversi volti noti ma anche significative novità rispetto al passato campionato, che fu ottimo per il Grifone. Largo quindi a una difesa a tre nella quale De Winter, Bani e Vasquez giocheranno davanti al portiere Gollini, nuovo acquisto al posto di Martinez che è passato proprio all’Inter; nel folto centrocampo a cinque dei rossoblù indichiamo invece Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi e Martin come possibili titolari da destra a sinistra, infine in attacco ci sono state novità e allora diamo spazio a Messias e Vitinha.

CONFERME E DUBBI PER INZAGHI

Lo stesso modulo 3-5-2 è naturalmente il riferimento anche per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Genoa Inter, tra l’altro con gli undici titolari che c’erano già tutti l’anno scorso, protagonisti dello scudetto della seconda stella. Sommer in porta, attenzione a Pavard e Bisseck che sono in ballottaggio (con il tedesco che proverà a far pesare la maggiore preparazione) per completare la retroguardia a tre con Acerbi e Bastoni; a centrocampo torna subito il classico dubbio tra Darmian e Dumfries a destra, mentre per il resto non dovrebbero esserci dubbi su Barella, Calhanoglu in cabina di regia, Mkhitaryan e sulla sinistra Dimarco, così come sulla super coppia Lautaro Martinez-Thuram in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.