PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA: ECCO LE SCELTE PER IL DERBY!

Il derby mancava da tanto, troppo tempo, quindi le probabili formazioni Genoa Sampdoria ci accompagnano verso una partita che avrà un sapore davvero speciale sebbene valga “solo” per i sedicesimi di finale di Coppa Italia a Marassi stasera, mercoledì 25 settembre 2024. Il Genoa di Alberto Gilardino naturalmente ha una categoria di vantaggio, però ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite e quindi dopo il brutto scivolone di Venezia deve ritrovare al più presto serenità e potrà farlo solo vincendo il derby.

La Sampdoria di Andrea Sottil naviga invece in acque complicate in Serie B e forse avrebbe fatto a meno di un impegno così “ingombrante” dopo avere finalmente ottenuto la prima vittoria contro il Sudtirol, però è anche vero che un colpaccio nel derby della Lanterna potrebbe far decollare davvero il fin qui davvero tormentato 2024-2025 doriano. Inoltre un derby è sempre partita a sé, quindi adesso la cosa migliore da fare è dare spazio alle ultime notizie circa le probabili formazioni Genoa Sampdoria…

CURIOSIAMO TRA PRONOSTICO E QUOTE

Nella nostra panoramica sulle probabili formazioni Genoa Sampdoria non può però mancare anche lo spazio per il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. I rossoblù partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre ecco quota 3,40 per il segno X in caso di pareggio e ben 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 se invece il successo andasse ai cugini della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA

MOLTE CONFERME PER GILARDINO?

In Coppa Italia il turnover è sempre una variabile delicata, ma parlando di un derby vogliamo pensare che Alberto Gilardino non esageri nelle probabili formazioni Genoa Sampdoria. Per questo motivo, diamo spazio a un modulo 3-5-2 che potrebbe prevedere i seguenti titolari (tenendo anche conto del fatto che purtroppo ci sono molte assenze): il portiere Gollini protetto dai tre difensori Vogliacco, De Winter e Vasquez; a centrocampo da destra a sinistra la linea a cinque con Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby e Martin; infine il tandem d’attacco titolare del Grifone potrebbe essere formato da Vitinha e Pinamonti.

SOTTIL OSA PER IL DERBY?

Le esigenze di classifica potrebbero essere ancora più pressanti per i blucerchiati, ma per un derby potrebbe valere la pena qualche azzardo e allora anche per gli ospiti indichiamo un turnover moderato nelle probabili formazioni Genoa Sampdoria. Detto che il modulo tattico potrebbe essere uno speculare 3-5-2, ecco i possibili undici titolari doriani stasera: Silvestri in porta; davanti a lui, la difesa a tre formata da Veroli, Ferrari e Riccio; a centrocampo indichiamo Ioannou, Benedetti, Yepes, Kasami e Depaoli procedendo da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco potrebbe rimanere lo stesso del campionato per la Sampdoria, con Tutino al fianco di Coda.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Veroli, Ferrari, Riccio; Ioannou, Benedetti, Yepes, Kasami, Depaoli; Tutino, Coda. All. Sottil.