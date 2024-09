DIRETTA SAMPDORIA SUDTIROL, TANTA DIFFERENZA IN CLASSIFICA

C’è chi è a due punti in classifica e chi si trova a -2 dal primo posto: la diretta Sampdoria Sudtirol vede due squadre in posizioni completamente differenti in questo match che andrà in onda sabato 21 settembre 2024 alle ore 15:00.

Ci voleva molto pessimismo per ipotizzare un inizio simile dal arte dei blucerchiati. Ancora a “zero” la casella vittorie per quanto riguarda questa stagione di Serie B con le sconfitte contro Reggiana, Salernitana e Cosenza più i pareggi con Frosinone e Bari.

Il Sudtirol invece ha già inanellato tre vittorie contro Modena per 2-1, Salernitana per 3-2 e infine nell’ultima giornata il 3-1 inflitto alla Reggiana. D’altro canto sono anche arrivati due passi falsi ovvero le sconfitte a Carrara e con il Brescia in casa.

DOVE VEDERE DIRETTA TV SAMPDORIA SUDTIROL, STREAMING VIDEO

Andiamo a scoprire dove vedere la diretta Sampdoria Sudtirol. Come tutte le gare di Serie B, il match verrà trasmesso su DAZN.

Stessa cosa per la diretta streaming poiché DAZN, attraverso la sua applicazione, permetterà a tutti di visionare la sfida su dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Sudtirol ci aiutano a capire tanto su che partita sarà. I liguri scenderanno in campo col 3-5-2. Silvestri tra i pali, difesa a tre con Veroli, Ferrari e Riccio. Agiranno da esterni Ioannou e Depaoli mentre Benedetti, Yepes e Kasami in mediana. Davanti il duo Tutino-Coda.

Il Sudtirol invece opterà col 3-4-3 con Poluzzi in porta, difeso da Giorgini, Ceppitelli e Koffler. Per quanto riguarda il centrocampo spazio a Rover, Kurtic, Arrigoni e Molina che daranno qualità e quantità in campo. Il tridente sarà invece composto da Casiraghi, Odogwu e Tait.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA SUDTIROL

Ora analizziamo le quote per le scommesse sulla diretta Sampdoria Sudtirol. Partiamo dalla squadra favorita ovvero i blucerchiati a 1.95 contro i 4.05 degli ospiti che sognano un colpo esterno. Il pareggio invece è quotato dai boomakers a 3.25.

Situazione interessante per Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70 mentre l’Over 2.5 è offerto a 2.35, Under invece a 1.57.