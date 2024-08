PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID: INTRECCI DI MERCATO

Tra le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid is possono notare due assenze molto importanti da parte dei bianconeri. Non si tratta di giocatori infortunati o indisponibili per motivi personali bensì calciatori completamente fuori dal progetto.

Stiamo parlando di Chiesa e Milik, due soluzioni offensive di assoluto livello in Serie A ma che Thiago Motta, per un motivo o per l’altro, reputa inadatti al proprio giorno, indicando la via della porta a tutte e due i giocatori.

Tecnicamente Chiesa è quello più facile da piazzare perché ha più mercato rispetto al polacco, tanto che nel recente passato la Roma aveva trovato un accordo con i bianconeri per il giocatore, salvo poi saltare tutto e ripiegare su Soulé.

Per Milik sarà necessario capire chi investirà su un giocatore reduce da un anno non proprio esaltate dal punto di vista fisici e realizzativi. C’è da dire che l’ex Napoli è reduce da un infortunio sebbene la scelta di Thiago Motta sembra nettamente essere legata al mercato.

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

Le quote della partita Juventus Atletico Madrid, complici anche le assenze, pendono dalla parte dei Colchoneros che sono dati a 2.15 come favoriti dell’incontro. Il successo della Vecchia Signora è dato invece a 2.90. Il pareggio a 3.40.

L’Over 2.5, che significa un computo totale di almeno tre gol in tutta la partita da entrambe le squadre, è offerto a 1.80, più basso e dunque più probabile rispetto all’Under a 2.05.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID

L’UNDICI DI THIAGO MOTTA

L’ultima amichevole dei bianconeri prima del campionato vedrà gli uomini di Thiago Motta scenderà in campo con il 4-2-3-1. Di Gregorio confermato portiere titolare, difeso dal quartetto Danilo, Bremer, Cabal e Cambiaso. In mediana Thuram-Locatelli daranno equilibrio rispetto al tridente offensivo Weah, Douglas Luiz e Yildiz. Davanti a Vlahovic.

RISPONDE SIMEONE

L’Atletico si prepara all’esordio in Liga col Villareal con l’assetto tattico 3-5-2. Moldovan dal primo minuto sarà difeso da Azpilicueta, Witsel e Kostis. Agiranno da esterni Llorente e Lino con Serrano e Vermeeren mezzali e Koke centrale. Tandem offensivo Correa-Joao Felix.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Cabal, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.