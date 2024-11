PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

È grande spettacolo con le probabili formazioni Milan Juventus, il big match di sabato 23 novembre che è valido per la 13^ giornata di Serie A 2024-2025: pronti via, dopo la sosta per le nazionali San Siro si illumina a festa per ospitare una delle grandissime classiche del calcio italiano, una partita anche importante in termini di classifica perché il Milan, che deve ancora recuperare la sfida di Bologna, può accorciare sul gruppetto delle prime sei e tornare virtualmente nella corsa scudetto, ma arriva da un pareggio contro il Cagliari che ha lasciato un po’ di amaro in bocca dopo la grande vittoria di Madrid e in generale non riesce a essere costante.

Nemmeno la Juventus però, che è ancora imbattuta ma ha lasciato per strada qualche punto sanguinoso; prima della sosta i bianconeri hanno comunque vinto il derby e sembrano essere tornati solidi in difesa, adesso però arriva un banco di prova davvero importante e c’è qualche assenza pesante che potrebbe influire. Staremo a vedere, intanto come sempre dobbiamo fare la nostra analisi sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare a San Siro, indovinare l’undici iniziale potrebbe essere decisivi per l’esito della partita e dunque prendiamoci del tempo utile per andare a leggere insieme le probabili formazioni Milan Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN JUVENTUS

Sono i rossoneri ad essere favoriti a San Siro, come leggiamo nel quadro delle probabili formazioni Milan Juventus: il segno 1 infatti vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 2,20 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, per contro abbiamo un valore che equivale a 3,60 volte la giocata sul segno 2 per la vittoria della Juventus. Infine l’ipotesi del segno X, sulla quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,15 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE SCELTE DI FONSECA

Probabilmente il dubbio di Paulo Fonseca nelle probabili formazioni Milan Juventus è sulla trequarti: dando per assodato che in mediana giocheranno Youssouf Fofana e Reijnders, il tecnico portoghese deve scegliere tra Chukwueze, che al momento appare favorito, Musah e Loftus-Cheek, qualora il titolare sia il nigeriano a fare il trequartista al centro della linea sarebbe Pulisic, altrimenti spostato sulla destra e dunque nel suo ruolo naturale. A sinistra certa la presenza di un Rafael Leao che si spera ritrovato, mentre come prima punta non ci sono esitazioni e giocherà il grande ex Morata, per cui ovviamente sfidare la Juventus sarà speciale.

Sembra però che ci siano altri ballottaggi aperti e da risolvere verso Milan Juventus: Fonseca deve ancora decidere la sua coppia centrale, a sorpresa Strahinja Pavlovic e Thiaw potrebbero essere favoriti rispetto a Tomori e Gabbia che solitamente rappresentano i titolari, dunque da capire se arriverà qui il turnover in vista della Champions League e nel caso potrebbe tornare utile anche Calabria, che attualmente ha perso il posto da terzino destro a favore di Emerson Royal. A sinistra nessun dubbio sulla presenza di Theo Hernandez, in porta andrà Maignan.

I PROBLEMI DI MOTTA

Ha decisamente più problemi Thiago Motta avvicinandoci a San Siro: nelle probabili formazioni Milan Juventus bisogna citare che per Bremer e Cabal la stagione è finita, ma oggi mancherà anche Vlahovic e si sono allungati i tempi per Nico Gonzalez: con Milik ancora ai box la prima punta dovrà necessariamente farla Timothy Weah, più peregrina l’ipotesi di spostare al centro dell’attacco Kenan Yildiz che invece partirà come sempre largo a sinistra, mentre Koopmeiners agirà in posizione centrale e Francisco Conceiçao sarà il battitore libero a destra, ovviamente con il compito di tenere sulle spine Theo Hernandez.

In questo momento Thiago Motta sembra aver trovato stabilità con un centrocampo formato da Locatelli e Khéphrén Thuram, dunque panchina per Fagioli mentre Douglas Luiz a causa di noie fisiche sarà out anche per partita contro il Milan; va da sé che in difesa, senza Cabal, le scelte sono obbligate con Cambiaso che dovrà spostarsi sulla corsia sinistra e Savona che a quel punto diventerà titolare a destra, in mezzo invece troviamo l’altro grande ex della sfida che è Kalulu e che farà coppia con Gatti, difficile l’utilizzo di Danilo (almeno dal primo minuto) mentre in porta, visto il rendimento di Perin, la Juventus ha sostanzialmente due titolari ma nel big match verrà scelto Di Gregorio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, S. Pavlovic, Thiaw, T. Hernandez; Y. Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Rafael Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; K. Thuram, Locatelli; F. Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; T. Weah. Allenatore: Thiago Motta